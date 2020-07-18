У Києві стріляли у таксиста: стрілку загрожує до 7 років в'язниці

Підозрюваний кидався абрикосами і вистрілив у таксиста

Підозрюваний кидався абрикосами і вистрілив у таксиста

Фото: facebook.com/KyivOperativ

У Подільському районі Києва сталася стрілянина: пасажир таксі вистрілив у таксиста, в результаті чого останній отримав поранення.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу столичної поліції.

У нападі на водія таксі підозрюють 41-річного жителя Києва, якого затримали на місці злочину. У затриманого вилучили зброю, з якої був поранений таксист, для проведення експертиз.

Як розповів потерпілий, його пасажир, прибувши на місце призначення, не заплатив повну суму, жбурнув у нього абрикоси і вдарив ногою дверцята машини.

Після цього таксист вийшов з машини, щоб запитати про причини такої поведінки, але агресивний пасажир почав у нього стріляти. Одна куля потрапила під лопатку.

Незважаючи на поранення, таксист зміг затримати стрілка і викликати правоохоронців.

У поліції зазначили, що нападник перебував у стані алкогольного сп'яніння. Напад кваліфікували як хуліганство із застосуванням зброї. Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 7 років.

Нагадаємо, раніше чоловік відкрив стрілянину в Херсоні і поранив підлітка в шию.