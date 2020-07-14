Виновника ДТП под Киевом, в котором погибли четверо человек, арестовали на два месяца

Суд полностью удовлетворил ходатайство прокуратуры

Суд полностью удовлетворил ходатайство прокуратуры

Виновник смертельного ДТП под Киевом признался, что употреблял алкоголь и марихуану. Куда и зачем ехал и на какой машине - не помнит.

Об этом пишет Regionews со ссылкой на Telegram-канал Pavlovskiy news.

Подозреваемый в смертельном ДТП под Киевом, в котором погибла целая семья, Антон Желепа дал первое интервью в зале суда. Мужчина сказал, что употреблял спиртное, и пожаловался на травмы.

Подозреваемый сказал, что выпил примерно 200 граммов водки. Антон Желепа также отметил, что ехал с ориентировочной скоростью 180 км/час.

Также он признался, что за день до аварии употреблял марихуану.

В то же время, он не ответил на вопрос, как взял авто (напомним, транспортное средство, на котором было совершено ДТП, мужчине не принадлежит) и где нашел ключи от него. Подозреваемый также сказал, что у него сломана рука и ребра.

Прокурор отдела прокуратуры города Киева Дарья Милюкова заявила, что Желепа уже семь раз привлекался к ответственности за нетрезвое вождение, а на момент ДТП у него не было прав.

У Желепы взяли кровь на анализы, остальное экспертиз назначат после избрания меры пресечения", - заявила Милюкова.

По данным прокуратуры, на момент аварии Желепа находился в автомобиле один. Также уточнили возраст погибших детей. Девочке было 4 года, а мальчику – 10.

Напомним, 12 июля водитель автомобиля Мercedes-Benz GL 250D, находясь в нетрезвом состоянии, не справился с управлением и допустил столкновение с авто, которое двигалось впереди в попутном направлении, после чего выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Hyundai Tucson.

Водитель и двое пассажиров Hyundai Tucson скончались на месте, еще двое мальчиков были госпитализированы; один из них скончался по дороге в больницу. Состояние второго мальчика стабильно тяжелое, он находится в реанимации "Охмадета".

Если вину Желепы докажут, он отсидит за решеткой максимум 10 лет.