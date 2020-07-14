"Слуга народу" планує визначитися із кандидатом в мери Києва цього тижня
Правляча партія обіцяє оголосити остаточну кандидатуру
Правляча партія обіцяє оголосити остаточну кандидатуру
Партія "Слуга народу" на цьому тижні має остаточно вирішити, чию кандидатуру буде висувати на посаду мера Києва під час місцевих виборів.
Про це розповів під час спілкування з журналістами народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Качура, передає RegioNews.
По Києву буквально на цьому тижні повинен вже вирішитися питання з тим, хто буде кандидатом в мери Києва", - сказав Качура.
Він додав, що у всіх раніше озвучених кандидатів від правлячої партії, приблизно рівні шанси.
У мене непогані шанси насправді, і у Верещук, і у інших кандидатів. У нас рівні шанси для того, щоб очолити боротьбу в Києві за крісло мера столиці", - розповів Качура.
Нагадаємо, на виборах міського голови, майже 44% респондентів готові підтримати Віталія Кличка.
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