"Слуга народу" планує визначитися із кандидатом в мери Києва цього тижня

Правляча партія обіцяє оголосити остаточну кандидатуру

Правляча партія обіцяє оголосити остаточну кандидатуру

Фото: Facebook

Партія "Слуга народу" на цьому тижні має остаточно вирішити, чию кандидатуру буде висувати на посаду мера Києва під час місцевих виборів.

Про це розповів під час спілкування з журналістами народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Качура, передає RegioNews.

По Києву буквально на цьому тижні повинен вже вирішитися питання з тим, хто буде кандидатом в мери Києва", - сказав Качура.

Він додав, що у всіх раніше озвучених кандидатів від правлячої партії, приблизно рівні шанси.

У мене непогані шанси насправді, і у Верещук, і у інших кандидатів. У нас рівні шанси для того, щоб очолити боротьбу в Києві за крісло мера столиці", - розповів Качура.

Нагадаємо, на виборах міського голови, майже 44% респондентів готові підтримати Віталія Кличка.