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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
10 липня 2020, 11:34 7

У Києві на водія перевантаженої фури наклали рекордний штраф

10 липня 2020, 11:34 7
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Ваговий контроль працює по всій Україні
Ваговий контроль працює по всій Україні
Фото: flickr
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У Києві на Столичному шосе під час вагового контролю було виявлено вантажівку, вага якої була на 21,84 тонни більше від дозволеної.

Про це повідомляє Департамент транспортної інфраструктури КМДА, передає RegioNews.

Загальна вага порушника склала 61,84 тони, його маршрут мав пролягати з Київської області на Полтавщину.

На водія було накладено рекордний штраф у розмірі 6500 євро.

Комплекси габаритно-вагового контролю працюють у цілодобовому режимі на всіх в'ïздах до столиці: 36-у км. траси Київ-Чоп, 7-у км. траси Київ-Одеса, с. Проліски по вул. Броварській, перетині вул. Кільцева і Г.Барського та на Столичному шосе", - повідомили в КМДА.

Нагадаємо, 17 червня Кабмін заборонив фурам заїжджати до міст в денний час.

Київ контроль авто штраф КМДА Фура
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