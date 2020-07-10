09:46  10 липня
В Україні новий рекорд по коронавірусу: за добу одужали понад 1000 осіб
08:44  10 липня
Населення Криму на 100% забезпечено водою - РНБО
14:34  10 липня
Ляшко і Тимошенко разом поїхали в агітаційний тур Чернігівщиною
UA | RU
UA | RU
Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
10 липня 2020, 13:36 14

У Києві можуть повернути жорсткий карантин - Кличко

10 липня 2020, 13:36 14
Читайте также на русском языке
За минулу добу коронавірусом у столиці захворіли 118 осіб
За минулу добу коронавірусом у столиці захворіли 118 осіб
Фото: КМДА
Читайте также
на русском языке

У зв'язку із суттєвим погіршенням епідеміологічної ситуації Київ може знову повернутися до суворих карантинних обмежень.

Про це під час брифінгу заявив мер міста Віталій Кличко, передає RegioNews.

Я не хочу нікого лякати, але динаміка розповсюдження хвороби в нас невтішна. І ми можемо знову повернутися до більш суворих обмежень", - сказав Кличко.

Він додав, у Києві тривають перевірки закладів і підприємств на дотримання ними правил карантину. За результатами перевірок понад 430 закладів було складено 107 протоколів за недотримання регламентів роботи.

Кожен четвертий заклад у місті порушує правила, а потім люди питають, звідки в нас така висока захворюваність на коронавірус", - уточнив Кличко.

За минулу добу У Києві кількість хворих збільшилась на 118 людей, четверо з них - медики.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)

Нагадаємо, в Україні зафіксовано 52 043 випадків зараження коронавірусом, за добу заразилися 819 осіб.

Київ Віталій Кличко карантин коронавірус заборона
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Партія "Слуга народу" не проти участі Ляшка у виборах мера Києва
10 липня 2020, 12:52
"Укрзалізниця" в серпні готова відновити повноцінне пасажирське сполучення
10 липня 2020, 12:37
У Києві на водія перевантаженої фури наклали рекордний штраф
10 липня 2020, 11:34
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
27 червня 2020
Корабельні сосни, два поліна і засранці на дорогах, – НеПогода
20 червня 2020
Кава для Зе, пелюшки Єрмака і "прокляття" Вакарчука, – НеПогода
13 червня 2020
Куди тягнуть Зеленського друзі Єрмак та Саакашвілі, – НеПогода
Всі відео »
Нездоланні мери та ОПЗЖ: чого чекати "Слугам народу" на Сході України
Львівщина: понад 80% автостанцій регіону контролюють 4 бізнес клани
Всі публікації »
Ігор Гришачов
Іван Галунга
Михайло Дяденко
Всі блоги »