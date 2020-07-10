У Києві можуть повернути жорсткий карантин - Кличко

За минулу добу коронавірусом у столиці захворіли 118 осіб

За минулу добу коронавірусом у столиці захворіли 118 осіб

Фото: КМДА

У зв'язку із суттєвим погіршенням епідеміологічної ситуації Київ може знову повернутися до суворих карантинних обмежень.

Про це під час брифінгу заявив мер міста Віталій Кличко, передає RegioNews.

Я не хочу нікого лякати, але динаміка розповсюдження хвороби в нас невтішна. І ми можемо знову повернутися до більш суворих обмежень", - сказав Кличко.

Він додав, у Києві тривають перевірки закладів і підприємств на дотримання ними правил карантину. За результатами перевірок понад 430 закладів було складено 107 протоколів за недотримання регламентів роботи.

Кожен четвертий заклад у місті порушує правила, а потім люди питають, звідки в нас така висока захворюваність на коронавірус", - уточнив Кличко.

За минулу добу У Києві кількість хворих збільшилась на 118 людей, четверо з них - медики.

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Нагадаємо, в Україні зафіксовано 52 043 випадків зараження коронавірусом, за добу заразилися 819 осіб.