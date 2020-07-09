Вода на пляжах Києва не відповідає санітарним нормам

При таких показниках купатися не рекомендовано

При таких показниках купатися не рекомендовано

Фото: flickr

Результати досліджень проб на пляжах Києва показали, що вода в місцях масового відпочинку населення не відповідає вимогам Державних санітарних правил.

Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби Києва, передає RegioNews.

Зокрема, на пляжах "Венеція", "Веселка", "Дитячий", "Золотий", "Молодіжний", "Передмістна Слобідка", "Райдуга", "Тельбін", "Центральний", "Троєщина" та "Чорторий" зафіксовано перевищення рівня кишкової палички.

Невідповідності виявлені і у досліджених пробах води з питних фонтанчиків, що функціонують на пляжах Києва.

Про результати досліджень поінформована Київська міська державна адміністрація та Комунальне підприємство "Плесо". Надані пропозиції про проведення заходів щодо дотримання санітарного законодавства", - йдеться в повідомленні.

Дослідження проводив Київський міський лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України.

Нагадаємо, 6 липня майже на всіх пляжах Одеси виявили кишкову паличку.