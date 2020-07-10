Партія "Слуга народу" не проти участі Ляшка у виборах мера Києва

Брати участь в праймеріз можуть й інші бажаючі

Брати участь в праймеріз можуть й інші бажаючі

Фото: з відкритих джерел

Партія "Слуга народу" не проти участі головного санітарного лікаря України, заступника міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка у виборах мера Києва.

Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" розповів перший заступник голови фракції "СН" Олександр Корнієнко, передає RegioNews.

Якщо Віктор захоче прийняти участь - чому ні. Ми ж не будемо обмежувати", - сказав Корнієнко.

Відповідаючи на питання, чи готова партія до того, що Ляшко захоче взяти участь у виборах, голова партії відповів: "Абсолютно". Корнієнко зазначив, що участь у праймеріз можуть приймати й інші бажаючі.

Він додав, що поза партії "Слуги народу" дійсно є кандидати, яких розглядають для участі у виборах, але називати їх імена не став.

Всього в праймеріз поки що братимуть участь чотири людини, уточнив Корнієнко: Микола Тищенко, Олександр Дубінський, Олександр Качура та Ірина Верещук.

Раніше повідомлялося, що головний санітарний лікар України Віктор Ляшко розповів про те, що не виключає свого висунення в мери Києва і для цього він готовий звільнитися з посади в Міністерстві охорони здоров'я.