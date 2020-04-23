На Херсонщині викрили підпільний цех з виготовлення дезінфікуючих засобів
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на СБУ.
Оперативники спецслужби встановили, що підпільний цех з виготовлення дезінфікуючих розчинів був облаштований на території одного із приватних підприємств у Новотроїцьку. Контрафактний товар під виглядом вітчизняних торгових марок відправляли на продаж в різні регіони України.
На місці нелегального виробництва знайшли майже 8 тонн фальсифікованих антисептичних розчинів. Також виявлено порожню пластикову тару різної ємності, підроблені етикетки та обладнання для виготовлення фальсифікату.
Вилучену продукцію направлено на експертизу.
У межах розпочатого кримінального провадження за ч. 1 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.
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