На Херсонщині викрили підпільний цех з виготовлення дезінфікуючих засобів

На Херсонщині СБУ викрила потужне підпільне виробництво неякісних дезінфікуючих засобів

Фото: СБУ

На Херсонщині СБУ викрила потужне підпільне виробництво неякісних дезінфікуючих засобів

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що підпільний цех з виготовлення дезінфікуючих розчинів був облаштований на території одного із приватних підприємств у Новотроїцьку. Контрафактний товар під виглядом вітчизняних торгових марок відправляли на продаж в різні регіони України.

На місці нелегального виробництва знайшли майже 8 тонн фальсифікованих антисептичних розчинів. Також виявлено порожню пластикову тару різної ємності, підроблені етикетки та обладнання для виготовлення фальсифікату.

Вилучену продукцію направлено на експертизу.

У межах розпочатого кримінального провадження за ч. 1 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.