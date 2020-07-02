На ремонті Русанівського каналу розікрали 1 мільйон гривень
У столиці колишнього директора підрядної організації підозрюють у заволодінні 1 млн грн, які було виділено на ремонт Русанівського каналу. Чоловікові повідомили про підозру.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-службу прокуратури Києва.
Відзначається, що в 2018 році із зазначеним підприємством був укладений договір з капремонту елементів благоустрою Русанівського каналу вздовж вул. Флоренції.
Зловмисник вніс в офіційні документи неправдиві відомості про обсяги проведених робіт, заволодівши таким чином майже 1 млн гривень зі столичного бюджету.
Дії ексдиректора кваліфіковані за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України. Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, вчора в Києві був затриманий ексзаступник голови правління одного з комерційних банків, який "продавав" посаду начальника одного з управлінь Нацбанку за $25 тисяч.