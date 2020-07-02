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02 липня 2020, 10:42 3

На ремонті Русанівського каналу розікрали 1 мільйон гривень

02 липня 2020, 10:42 3
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Для того, щоб приховати цей факт, зловмисник вніс у документи неправдиві відомості
Для того, щоб приховати цей факт, зловмисник вніс у документи неправдиві відомості
Фото: прокуратура
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У столиці колишнього директора підрядної організації підозрюють у заволодінні 1 млн грн, які було виділено на ремонт Русанівського каналу. Чоловікові повідомили про підозру.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-службу прокуратури Києва.

Відзначається, що в 2018 році із зазначеним підприємством був укладений договір з капремонту елементів благоустрою Русанівського каналу вздовж вул. Флоренції.

Зловмисник вніс в офіційні документи неправдиві відомості про обсяги проведених робіт, заволодівши таким чином майже 1 млн гривень зі столичного бюджету.

Дії ексдиректора кваліфіковані за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, вчора в Києві був затриманий ексзаступник голови правління одного з комерційних банків, який "продавав" посаду начальника одного з управлінь Нацбанку за $25 тисяч.

Київ прокуратура крадіжка затримання ремонт
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