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02 липня 2020, 13:29 2

Ремонт мосту: чиновника Луганської ОДА підозрюють у нанесенні мільйонних збитків державі

02 липня 2020, 13:29 2
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Вартість будівельних робіт мосту завищено на суму понад 3,3 млн грн
Вартість будівельних робіт мосту завищено на суму понад 3,3 млн грн
Фото: з відкритих джерел
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Прокуратура Луганської області оголосила підозру начальнику одного з управлінь Луганської обласної державної адміністрації у службовій недбалості, що спричинило великі збитки під час ремонту мосту на КПВВ "Станиця Луганська".

Про це інформує прокуратура Луганської області, передає RegioNews.

Повідомлено про підозру начальнику одного з управлінь Луганської обласної державної адміністрації у службовій недбалості, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України)", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, під час проведення підрядних робіт з ремонту пішохідного мосту через р. Сіверський Донець на контрольному пункті в’їзду-виїзду "Станиця Луганська" значно завищено їх вартість.

На даний час пункт пропуску через лінію розмежування залишається єдиним у Луганській області.

Посадовцем не забезпечено проведення аналізу цін на будівельні матеріали та не перевірено обсяги виконаних робіт", - повідомляють в прокуратурі.

Керівник управління неналежним чином визначив вартість будівництва об’єкту інфраструктури за бюджетні кошти, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.

Експертизами встановлено, що вартість будівельних робіт мосту завищено на суму понад 3,3 млн грн. Бюджетні кошти були надлишково сплачені на користь підрядної організації без належних підстав, стверджують в прокуратурі.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Триває проведення слідчих та інших процесуальних дій з метою встановлення всіх причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб.

Раніше повідомлялось, що на Донбасі працює лише одни КПВВ через блокування бойовиків.

прокуратура бюджет міст ремонт Луганська область
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