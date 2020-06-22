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22 червня 2020, 13:37 7

У Запоріжжі СБУ зупинила роботу підпільного виробництва алкогольного фальсифікату

22 червня 2020, 13:37 7
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Фото: СБУ
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У Запоріжжі Служба безпеки України виявила підпільне виробництво контрафактного спирту та блокувала його продаж через мережу роздрібної торгівлі регіону.

Про це повідомляють в пресслужбі СБУ, передає RegioNews.

За даними слідства, цех із виготовлення підробки вони облаштували у приватному будинку організатора групи. Частину готової продукції ділки збували оптом місцевим підпільним виробникам горілки, а решту реалізовували у роздріб.

Щомісяця вони продавали до 15 тонн спирту на 2,2 мільйона гривень", - йдеться у повідомленні.

Під час обшуків у підпільному цеху правоохоронці виявили майже 4 тонни спирту, 8 тонн спиртовмісних сумішей, ароматичні добавки та обладнання для виготовлення підробки. Вартість вилученого становить 1 мільйон гривень.

Відкрито кримінальне провадження. Зараз правоохоронці встановлюють клієнтів зловмисників, тривають заходи з вилучення кустарного спирту з продажу.

Вирішується питання про оголошення зловмисникам про підозру.

Раніше повідомлялось, що у Харківській області викрили злочинну групу, яка займалася викраденням грошей з банківських карт.

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