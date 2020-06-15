Сильні зливи та вітер залишили без світла 178 населених пунктів

На Буковині затопило дороги, автомобільне сполучення відсутнє

На Буковині затопило дороги, автомобільне сполучення відсутнє

Фото: з відкритих джерел

Через непогоду 178 населених пунктів у 9 областях залишилися без електроенергії.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

Так, в ніч із 14 на 15 червня внаслідок ускладнення погодних умов (сильні опади, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 178 населених пунктів у 9 областях. А саме: Сумська – 93, Київська – 28, Чернігівська – 21, Луганська – 19, Донецька – 5, Тернопільська – 5, Чернівецька – 3, Кіровоградська – 2 та Запорізька – 2.

До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.

Також у Чернівецькій області внаслідок раптового підняття рівня води в річці Черемош сталося пошкодження дорожнього покриття у селі Петраші Путильського району.

Наразі відсутнє автомобільне з’єднання між селищем міського типу Путила та містом Вижниця", - йдеться в повідомленні.

Станом на 7 ранку 15 червня підтоплено близько 50 м дороги глибиною до 20 см.

У зв’язку з цим закрито рух через тимчасовий технологічний міст між с. Маршинці Новоселицького району та с. Лунка Герцаївського району.

Правоохоронці працюють над відведенням транспорту від місця події. Відвідувачів Вижницького та Путильського районів при плануванні маршруту просять враховувати відсутність транспортного сполучення.

Раніше повідомлялось, що через тривалі дощі у Путильському районі Чернівецької області затопило село Розтоки, а дорогу до райцентру Путила повністю розмило. У селі Банилів Вижницького району продовжують укріплювати дамбу, щоб запобігти затопленню ще понад двох десятків сіл.