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14 червня 2020, 17:53 11

Хабар у $6 млн: Ільяшенка відстронили від виконання обов`язків

14 червня 2020, 17:53 11
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Призначено тематичну перевірку головного управління державної податкової служби у місті Києві
Призначено тематичну перевірку головного управління державної податкової служби у місті Києві
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Голова ДПС України Олексій Любченко відсторонив від виконання обов’язків першого заступника начальника ГУ ДПС у місті Києві Миколу Ільяшенка на час проведення дисциплінарного провадження як одного з фігурантів у справі про шестимільйонний хабар

Про це повідомляє пресслужба державної податкової служби у facebook, пише Regionews.

Головою Державної податкової служби України Олексієм Любченком за фактом порушення присяги держслужбовця відкрито дисциплінарне провадження та відсторонено від виконання посадових обов’язків першого заступника начальника ГУ ДПС у місті Києві Миколу Ільяшенка", - йдеться у повідомленні.

З метою встановлення причин та умов, що сприяли вчиненню Миколою Ільяшенком корупційного правопорушення, призначено тематичну перевірку Головного управління ДПС у місті Києві.

Голова ДПС відсторонив від виконання обов’язків Миколу Ільяшенка на час проведення дисциплінарного провадження 13...

Опубліковано Державна податкова служба України Неділя, 14 червня 2020 р.

Нагадаємо, що триває засідання ВАКС, на якому обирають запобіжні заходи затриманим у справі про рекордний 6-мільйонний хабар.

Вже відомо, що одному з фігурантів, Андрію Кічі присудили арешт з правом вийти під заставу в 40, 5 млн грн.

хабар Київ перевірки рекорди посада податкова служба Микола Ільяшенко
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