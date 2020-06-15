В Киеве под зданием КГГА велосипедисты устроили "лежачий протест"

Участники требуют развития безопасной велосети в городе

Участники требуют развития безопасной велосети в городе

Фото: hromadske

В Киеве под здание городской администрации вышли на протест около 70 велосипедистов.

Об этом сообщает "Громадське", передает RegioNews.

По словам организаторов акции, на прошлой неделе в столице автомобили сбили трех велосипедистов, один из которых скончался.

Поэтому они устроили "лежачий протест" и требуют от полиции жестко контролировать соблюдение водителями ограничений скорости.

Еще одним требованием протестующих является отмена нормы, согласно которой водителей не штрафуют за нарушение скорости до 20 км/ч. Они также против введения участков в городах со скоростью более 50 км/ч.

От Киевской городской администрации протестующие требуют создавать велодорожки и объявить тендер на строительство 5 веломаршрутов.

Велосипедисты лежат на ступеньках мэрии, у некоторых участников плакаты "Город для людей, а не для авто".

Организаторы акции говорят, что большинство требований предыдущего митинга КГГА не выполнила.

Напомним, с 1 июня в Украине заработали первые 50 камер автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. Также МВД хочет лишать прав злостных нарушителей правил дорожного движения.

С 12 июня на дорогах Украины будет работать 115 приборов контроля скорости TruCAM, дополнительные радары установят на 24 участках.