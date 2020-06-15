В Киеве под зданием КГГА велосипедисты устроили "лежачий протест"
В Киеве под здание городской администрации вышли на протест около 70 велосипедистов.
Об этом сообщает "Громадське", передает RegioNews.
По словам организаторов акции, на прошлой неделе в столице автомобили сбили трех велосипедистов, один из которых скончался.
Поэтому они устроили "лежачий протест" и требуют от полиции жестко контролировать соблюдение водителями ограничений скорости.
Еще одним требованием протестующих является отмена нормы, согласно которой водителей не штрафуют за нарушение скорости до 20 км/ч. Они также против введения участков в городах со скоростью более 50 км/ч.
От Киевской городской администрации протестующие требуют создавать велодорожки и объявить тендер на строительство 5 веломаршрутов.
Велосипедисты лежат на ступеньках мэрии, у некоторых участников плакаты "Город для людей, а не для авто".
Организаторы акции говорят, что большинство требований предыдущего митинга КГГА не выполнила.
Напомним, с 1 июня в Украине заработали первые 50 камер автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. Также МВД хочет лишать прав злостных нарушителей правил дорожного движения.
С 12 июня на дорогах Украины будет работать 115 приборов контроля скорости TruCAM, дополнительные радары установят на 24 участках.