В Киеве из-за жары ограничили движение грузовых автомобилей
С 12 июня в Киеве решили ввести ограничения на движение крупногабаритных автомобилей из-за жары, так как в таких условиях повреждается дорожное покрытие.
Об этом сообщает в Telegram патрульная полиция Киева, передает RegioNews.
Запрещено движение грузовиков весом более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7, если дневная температура выше 28 градусов.
Значительная интенсивность движения тяжеловесного транспорта приводит к разрушению покрытия дорог и образованию на них деформаций.
Из-за аномальной жары в Киеве уже установлено четыре температурных рекорда. 11 июня в Киеве впервые за 140 лет среднесуточная температура воздуха составляла 27,3 градусов, что на 1,5 градусов выше прошлогоднего рекордного значения температуры для этого дня.
Напомним, в Киеве с 1 июля планируют изменить условия льготного проезда в общественном транспорте.