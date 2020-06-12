В Киеве из-за жары ограничили движение грузовых автомобилей

Ограничения будут действовать при температуре выше 28 градусов

Ограничения будут действовать при температуре выше 28 градусов

Фото: flickr

С 12 июня в Киеве решили ввести ограничения на движение крупногабаритных автомобилей из-за жары, так как в таких условиях повреждается дорожное покрытие.

Об этом сообщает в Telegram патрульная полиция Киева, передает RegioNews.

Запрещено движение грузовиков весом более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7, если дневная температура выше 28 градусов.

Значительная интенсивность движения тяжеловесного транспорта приводит к разрушению покрытия дорог и образованию на них деформаций.

Из-за аномальной жары в Киеве уже установлено четыре температурных рекорда. 11 июня в Киеве впервые за 140 лет среднесуточная температура воздуха составляла 27,3 градусов, что на 1,5 градусов выше прошлогоднего рекордного значения температуры для этого дня.

Напомним, в Киеве с 1 июля планируют изменить условия льготного проезда в общественном транспорте.