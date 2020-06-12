09:44  12 июня
Коронавирус в Украине: второй день подряд почти 700 новых случаев
15:41  12 июня
Кабмин утвердил и направил в Верховную Раду обновленную программу действий
15:31  12 июня
Под Киевом депутаты устроили драку со стрельбой
UA | RU
UA | RU
Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
12 июня 2020, 19:14 6

В Киеве из-за жары ограничили движение грузовых автомобилей

12 июня 2020, 19:14 6
Читайте також українською мовою
Ограничения будут действовать при температуре выше 28 градусов
Ограничения будут действовать при температуре выше 28 градусов
Фото: flickr
Читайте також
українською мовою

С 12 июня в Киеве решили ввести ограничения на движение крупногабаритных автомобилей из-за жары, так как в таких условиях повреждается дорожное покрытие.

Об этом сообщает в Telegram патрульная полиция Киева, передает RegioNews.

Запрещено движение грузовиков весом более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7, если дневная температура выше 28 градусов.

Значительная интенсивность движения тяжеловесного транспорта приводит к разрушению покрытия дорог и образованию на них деформаций.

Из-за аномальной жары в Киеве уже установлено четыре температурных рекорда. 11 июня в Киеве впервые за 140 лет среднесуточная температура воздуха составляла 27,3 градусов, что на 1,5 градусов выше прошлогоднего рекордного значения температуры для этого дня.

Напомним, в Киеве с 1 июля планируют изменить условия льготного проезда в общественном транспорте.

Жара Киев дороги авто запрет
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Камеры автофиксации обнаружили нарушителя-рекордсмена, который двигался со скоростью 237 км/ч
12 июня 2020, 18:12
Дело Стерненка: под зданием Шевченковского суда произошли столкновения
12 июня 2020, 17:29
Под Киевом депутаты устроили драку со стрельбой
12 июня 2020, 15:31
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
06 июня 2020
Вещий Тищенко, вангующий Черняк и невезучий Кучер, – НеПогода
29 мая 2020
Как шалят Тищенко, Бондаренко и "дети Моргунова", – НеПогода
22 мая 2020
Ермак, бандит и четыре губернатора в LIFTе, – НеПогода
Все видео »
Местный депутат и аудитор, или Кто контролирует автовокзалы Полтавской области
Продуктовые наборы и ботофермы: в Кропивницком готовятся выбирать мэра
Все публикации »
Иван Галунга
Виктор Небоженко
Михаил Дяденко
Все блоги »