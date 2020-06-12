У Києві змінять правила пільгового проїзду в громадському транспорті

Влада називає такі заходи вимушеними

Влада називає такі заходи вимушеними

Фото: flickr

У Києві з 1 липня планують змінити умови пільгового проїзду в громадському транспорті.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу, передає RegioNews.

За його словами, проїзд пільгових категорій громадян, які не зареєстровані в Києві, але мають право пільгового проїзду, буде здійснюватися на загальних підставах, за умови реєстрації електронного квитка.

Відшкодування ж витрат на проїзд здійснюватимуть органи соціального захисту населення за місцем реєстрації людини", – повідомив Кличко.

Він додав, що пасажири, які не зареєстровані в Києві, мають зберегти квиток і звернутися до органу соціального захисту населення за місцем реєстрації для компенсації витрат на проїзд.

За словами мера міста, такі кроки є вимушеними, і викликані тим, що послуги з пільгового проїзду осіб, які не зареєстровані в Києві, столичним перевізникам із бюджету не компенсують.

Пасажири, які мають пільги і зареєстровані в Києві, і надалі користуватимуться громадським транспортом за рахунок міського бюджету – за карткою киянина", - додав Кличко.

Нагадаємо, Кабмін дозволив з 15 червня відновити діяльність пунктів пропуску та пунктів контролю для обслуговування рейсів у міжнародному повітряному сполученні.