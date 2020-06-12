09:44  12 червня
Коронавірус в Україні: другий день поспіль майже 700 нових випадків
10:11  12 червня
Подвійне громадянство в Україні: у МЗС назвали умови для введення
12:46  12 червня
Жорсткий карантин: Кличко назвав умови для його повернення
UA | RU
UA | RU
Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
12 червня 2020, 14:34 18

У Києві змінять правила пільгового проїзду в громадському транспорті

12 червня 2020, 14:34 18
Читайте также на русском языке
Влада називає такі заходи вимушеними
Влада називає такі заходи вимушеними
Фото: flickr
Читайте также
на русском языке

У Києві з 1 липня планують змінити умови пільгового проїзду в громадському транспорті.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу, передає RegioNews.

За його словами, проїзд пільгових категорій громадян, які не зареєстровані в Києві, але мають право пільгового проїзду, буде здійснюватися на загальних підставах, за умови реєстрації електронного квитка.

Відшкодування ж витрат на проїзд здійснюватимуть органи соціального захисту населення за місцем реєстрації людини", – повідомив Кличко.

Він додав, що пасажири, які не зареєстровані в Києві, мають зберегти квиток і звернутися до органу соціального захисту населення за місцем реєстрації для компенсації витрат на проїзд.

За словами мера міста, такі кроки є вимушеними, і викликані тим, що послуги з пільгового проїзду осіб, які не зареєстровані в Києві, столичним перевізникам із бюджету не компенсують.

Пасажири, які мають пільги і зареєстровані в Києві, і надалі користуватимуться громадським транспортом за рахунок міського бюджету – за карткою киянина", - додав Кличко.

Нагадаємо, Кабмін дозволив з 15 червня відновити діяльність пунктів пропуску та пунктів контролю для обслуговування рейсів у міжнародному повітряному сполученні.

Київ транспорт пільга КМДА Віталій Кличко
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Жорсткий карантин: Кличко назвав умови для його повернення
12 червня 2020, 12:46
"Укрзалізниця" відновлює роботу ще 14 електричок
12 червня 2020, 11:04
"Укрпошта" хоче продати Головпоштамт на Хрещатику за 1 мільярд гривень
11 червня 2020, 21:17
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
06 червня 2020
Віщий Тищенко, вангуючий Черняк и невезучий Кучер, – НеПогода
29 травня 2020
Як бешкетують Тищенко, Бондаренко та "діти Моргунова", – НеПогода
22 травня 2020
Єрмак, бандит і чотири губернатора в LIFTі, – НеПогода
Всі відео »
Місцевий депутат та аудитор, або Хто контролює автовокзали Полтавщини
Продуктові набори та ботоферми: в Кропивницькому готуються вибирати мера
Всі публікації »
Іван Галунга
Віктор Небоженко
Михайло Дяденко
Всі блоги »