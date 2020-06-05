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Валерія Ясницька журналіст [email protected]
05 червня 2020, 13:38 5

У Києві знову протестують вкладники "Аркади" (ТРАНСЛЯЦІЯ)

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05 червня 2020, 13:38 5
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Мітингувальники частково перекрили рух Хрещатиком
Фото: UBR
Мітингувальники частково перекрили рух Хрещатиком

На Хрещатику біля київської міської державної адміністрації триває масовий мітинг протесту постраждалих інвесторів банку Аркада.

Про події у центрі Києва розповів Антон Поляков у своєму Telegram-каналі

Як і ошуканих вкладників Укрбуду, президент і уряд їх не чують, змушуючи захищати свої права, виходячи на мітинги", - написав Поляков.

Сьогодні вранці, 5 червня, інвестори, які вклали гроші в квартири банку "Аркада" - ЖК "Еврика", "Патріотики", "Патріотики на озерах", вимагають від влади прийняти політичне рішення по врегулюванню конфлікту навколо будівництва житлових комплексів.

Фото: Вечірній Київ

Протестувальники також встановили біля банку "Аркада" на вул. Інститутській наметове містечко з картонними муляжами багатоповерхівок. Стоять з плакатами "Банк" Аркада ", чекати немає більше сил", "Зеленський, не будь байдужим", "За наші гроші ви відібрали наше майбутнє", "Гарант, захисти права" та іншими.

Учасники акції обурюються, що понад 12 тисяч вкладників півтора року не можуть отримати своє житло. За їх словами, близько 40 будинків не добудовані, хоча будівництво "було повністю законним".

Yan live

Опубліковано Yan Dobronosov Четвер, 28 травня 2020 р.

Нагадаємо, це вже другий мітинг інвесторів. Перший відбувся 29 травня. Спочатку протестувальники зібралися біля будівлі Нацбанку і заявили про готовність перекривати урядовий квартал. Вони відзначали, що їхня акція буде безстроковою, тому сьогоднішній протест вони трактують як її продовження.

В той день вони попрямували до Офісу президента, де зачитали лист Володимиру Зеленському, і до КМДА, де звернулися до мера Віталію Кличка. Міський голова, коментуючи протести, відзначив, що винними перед ошуканими вкладниками є виключно забудовники.


Київ гроші митинг протести інвестиції квартира вкладники Аркада
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