Ярославський зноситиме ринок Фельдмана за гроші Кернеса

Компанія Олександра Ярославського виграла тендер на суму 96 млн гривень

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Компанія Олександра Ярославського виграла тендер на суму 96 млн гривень

Компанія олігарха Олександра Ярославського займеться будівництвом дороги від Салтівки через ринок Барабашово і до центру міста. Тендер раніше оголошував Харківська міська рада, тепер з компанією повинні укласти договір на виконання робіт.

Про це пише видання "Наші гроші" з посиланням на систему "Прозоро", інформує RegioNews.

Новий консорціум "Блек Сі Консорціум" з пропозицією 96,15 млн грн виграв тендер Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради на будівництво магістралі від вул. Мойсеївської до метромосту. Тепер з фірмою мають укласти остаточну угоду.

Нова дорога протяжністю 762 м проходитиме через найбільший харківський ринок "Барабашово".

Партнером турків в Україні є група Олександра Ярославського DCH.

DCH є місцевим стратегічним партнером компанії Makyol, який надає консультаційну підтримку з широкого кола питань. Це включає в себе контакти в бізнес-співтоваристві і управління проектами", – повідомляє видання "НВ” з посиланням на прес-службу групи.

Конкурентами переможця на тендері були ТОВ "Альфа-Метал-Компані", "Главшляхбуд" та "ШБ "Альтком". Саме у "Альткому" консорціум "Блек Сі" орендує техніку для виконання дорожніх робіт. При тому на аукціоні ці компанії майже не конкурували між собою: два з трьох компаній не скинули жодної копійки, і лише "Альфа-Метал-Компані" впала у ціні на незначні 2%.

Оскаржити умови тендерної документації намагалось ТОВ "Міжнародний фонд ініціатив", яке не займається будівництвом доріг, і жодного разу не брало участі у держзакупівлях. Фірма просила у АМКУ скасувати закупівлю через порушення у тендерній документації. Але АМКУ відхилив скаргу.

За даними "Харківського антикорупційного центру", фірма-скаржник має відношення до власників ринку "Барабашово". Серед власників компанії значиться Едуард Гайденко, який був помічником нардепа Олександра Фельдмана, власника ринку "Барабашово".

Як відомо, аби побудувати нову дорогу, яка пролягатиме через "Барабашово", треба знести низку торговельних павільонів на ринку. Переконати продавців на ринку "по-хорошому" Геннадію Кернесу не вдалося. У лютому цього року власники торгових точок протестували проти будівництва дороги. Протестувальників розігнала поліція. 56 учасників сутичок потрапили до поліції, після чого суд відправив їх під домашній нічний арешт.