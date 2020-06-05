В Киеве снова протестуют вкладчики "Аркады" (ТРАНСЛЯЦИЯ)

Митингующие частично перекрыли движение по Крещатику

Фото: UBR

Митингующие частично перекрыли движение по Крещатику

О событиях в центре Киева рассказал Антон Поляков в своем Telegram-канале

Как и обманутых вкладчиков Укрбуда, президент и правительство их не слышат, заставляя защищать свои права, выходя на митинги", - написал Поляков.

Сегодня утром, 5 июня, инвесторы, которые вложили деньги в квартиры банке "Аркада" - ЖК "Эврика", "Патриотики", "Патриотики на озерах", требуют от власти принять политическое решение по урегулированию конфликта вокруг строительства жилых комплексов.

Фото: Вечерний Киев

Протестующие также установили возле банка "Аркада" на вул. Институтской палаточный городок с картонными муляжами многоэтажек. Стоят с плакатами "Банк" Аркада ", ждать нет больше сил", "Зеленский, не будь равнодушным", "За наши деньги вы отобрали наше будущее", "Гарант, защити права" и другими.

Участники акции возмущаются, что более 12 тысяч вкладчиков полтора года не могут получить свое жилье. По их словам, около 40 домов не достроены, хотя строительство было полностью законным".

Yan live Опубликовано Yan Dobronosov Четверг, 28 мая 2020 года.

Напомним, это уже второй митинг инвесторов. Первый состоялся 29 мая. Сначала протестующие собрались у здания Нацбанка и заявили о готовности перекрыть правительственный квартал. Они отмечали, что их акция будет бессрочной, поэтому сегодняшний протест они трактуют как ее продолжение.

В тот день они направились к Офису президента, где зачитали письмо Владимиру Зеленскому, и в КГГА, где обратились к мэру Виталию Кличко. Городской голова, комментируя протесты, отметил, что виновными перед обманутыми вкладчиками является исключительно застройщики.