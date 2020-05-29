09:29  29 травня
Коронавірус в Україні не спадає: за добу виявили 429 нових випадків
12:34  29 травня
Мер Броварів розповів про можливі причини ранкової перестрілки
08:26  29 травня
Ситуація на Донбасі: українські військові поранили чотирьох бойовиків
UA | RU
UA | RU
Валерія Ясницька журналіст [email protected]
29 травня 2020, 12:28 20

У центрі Києва мітингують вкладники банку "Аркада"

Читайте также
на русском языке
29 травня 2020, 12:28 20
Читайте также на русском языке
Люди вже кілька років не можуть отримати обіцяне житло
Фото: ТСН
Люди вже кілька років не можуть отримати обіцяне житло

Більше тисячі мітингувальників погрожують перекрити Хрещатик і поставити наметове містечко поруч з кабінетами чиновників.

Про це пише RegioNews з посиланням на ТСН.

Люди обурені тим, що вони вкладали гроші в квартири, які будував банк "Аркада", але в якийсь момент міська влада вирішила припинити дію договору оренди з забудовником.

Спочатку мітинг проходив біля офісу банку "Аркада", куди люди з'їхалися з різних областей України.

Представник банку вийшов до протестувальників і розповів, що компанія в першу чергу зацікавлена у завершенні будівництва, але чиновники не хочуть йти на контакт і продовжують годувати обіцянками, як представників банку, так і простих людей, які не можуть отримати ключі від своїх квартир.

Після цього натовп перемістилася до Офісу президента. Главі держави передали лист з проханням розібратися у ситуації, а також подали заяву в НАБУ, щоб ті, хоч якось втрутилися в ситуацію.

Далі мітингувальники вирушили до будівлі КМДА, де вони мають намір розгорнути наметове містечко і перекрити Хрещатик. Колону мітингувальників супроводжували їх родичі на автомобілях.

Нагадаємо, договір оренди землі з забудовником був розірваний київською владою ще у грудні 2018 року. Незважаючи на це, забудовник продовжив будувати багатоповерхівки на Осокорках. На даний момент проблема залишається невирішеною.

Читайте також: "Музичний" протест у Чернівцях: ресторатори вимагали дозволу працювати

В Херсоні вимагали відставки керівників місцевої прокуратури і поліції


Київ банки Аркада протести митинг квартира
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Суд заочно заарештував екс-власника VAB Банку Олега Бахматюка
29 травня 2020, 09:52
Замах на чорногорського наркоторговця: серед затриманих був працівник МВС
28 травня 2020, 21:04
У Києві свято "останнього дзвоника” проведуть онлайн
28 травня 2020, 15:47
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
28 травня 2020, 21:50
Розподіл опозиційної платформи. Як Бойко і Льовочкін хочуть позбутися Медведчука
25 травня 2020, 13:00
У "подарунок" Зеленському: Надія Савченко дала інтерв'ю російському ТБ
24 травня 2020, 14:56
Вигнання Балог з Мукачева, або Чи допоможе Петрову доїння овець
26 травня 2020, 14:00
"У президента на мене була зібрана досить пухка папка": очільник Кіровоградщини про співбесіду у Зеленського
27 травня 2020, 12:00
Що може завадити Кернесу
22 травня 2020, 13:00
Останні Популярні
Іван Галунга
Юрій Бутусов
Павло Казарін
Всі блоги »
Час ЧЕ – відплата чи політична конкуренція: у Полтаві почалися "посадки"
29 травня 2020, 13:00
Син президента та експомічник депутата: кому належать автовокзали Івано-Франківщини
28 травня 2020, 17:00
Всі публікації »
Як бешкетують Тищенко, Бондаренко та "діти Моргунова", – НеПогода
29 травня 2020, 09:45
Єрмак, бандит і чотири губернатора в LIFTі, – НеПогода
22 травня 2020, 18:36
Метроном до дня пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу
18 травня 2020, 12:00
Всі відео »
Сухомлин Сергій
Міський голова Житомира
Володін Василь
Кандидат на посаду голови Київської обласної державної адміністрації
Хомко Володимир
Міський голова Рівного
Всі досьє »