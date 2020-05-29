У центрі Києва мітингують вкладники банку "Аркада"
Більше тисячі мітингувальників погрожують перекрити Хрещатик і поставити наметове містечко поруч з кабінетами чиновників.
Про це пише RegioNews з посиланням на ТСН.
Люди обурені тим, що вони вкладали гроші в квартири, які будував банк "Аркада", але в якийсь момент міська влада вирішила припинити дію договору оренди з забудовником.
Спочатку мітинг проходив біля офісу банку "Аркада", куди люди з'їхалися з різних областей України.
Представник банку вийшов до протестувальників і розповів, що компанія в першу чергу зацікавлена у завершенні будівництва, але чиновники не хочуть йти на контакт і продовжують годувати обіцянками, як представників банку, так і простих людей, які не можуть отримати ключі від своїх квартир.
Після цього натовп перемістилася до Офісу президента. Главі держави передали лист з проханням розібратися у ситуації, а також подали заяву в НАБУ, щоб ті, хоч якось втрутилися в ситуацію.
Далі мітингувальники вирушили до будівлі КМДА, де вони мають намір розгорнути наметове містечко і перекрити Хрещатик. Колону мітингувальників супроводжували їх родичі на автомобілях.
Нагадаємо, договір оренди землі з забудовником був розірваний київською владою ще у грудні 2018 року. Незважаючи на це, забудовник продовжив будувати багатоповерхівки на Осокорках. На даний момент проблема залишається невирішеною.
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