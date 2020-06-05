Під Верховною Радою вимагають відставки Авакова (протести і звіт Авакова онлайн)

Під будівлею парламенту зібралося близько 500 осіб

Під будівлею парламенту зібралося близько 500 осіб

У Києві під будівлею Верховної Ради проходить масова акція за відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Про це повідомляють ряд ЗМІ, пише RegioNews.

За даними hromadske, яке веде стрім, під Верховною Радою і Кабінетом Міністрів всього заплановано чотири акції протесту.

Мітингувальники вимагають відставки голови МВС за провалену правоохоронної реформи, справ журналіста Шеремета та громадської активістки Катерини Гандзюк, справи вбивство 5-річного хлопчика у Переяслав-Хмельницькому, а також через зґвалтування поліцейськими жінки в Київській області і перестрілки в Броварах.

Учасники тримають плакати "Аваков-чорт", "Геть Авакова", "0% довіри суспільства! Аваков пішов геть!".

Під будівлю парламенту мітингувальники привезли автомобіль, на таких авто їздила міліція в 90-х. Активісти називають цей "бобик" пам'ятником поліцейської реформи. Його перевернули на бік і закидали фаєрами.

Паралельно міністр внутрішніх справ Аваков звітує Раді про роботу МВС.

Тим часом, у Верховній раді кажуть, що поки не будуть обговорювати питання відставки Авакова, а в МВС обіцяють цілодобовий контроль за діями поліцейських.