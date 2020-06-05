Один з учасників акції за відставку Авакова намагався вчинити самоспалення
На акції за відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, яка відбувається під Верховною Радою, один з мітингувальників намагався вчинити самоспалення.
Про це інформує hromadske, пише RegioNews.
З`ясувалося, що чоловіка звуть Юрій Ляшенко, він живе у Новій Каховці, прийшов на акцію разом з родиною.
Ляшенко стверджує, що у нього відібрали будинок, а поліція "кришувала" бандитів.
У 1990-х Ляшенки збудували кількаповерховий будинок, самі жили на останньому поверсі, інші здавали в оренду бізнесу. Так тривало майже 20 років.
У 2019 році, за словами Ляшенків, прийшли "20 бандитів", відібрали будинок і викинули родину на вулицю. Протягом дев’яти місяців поліція не порушувала справу. Родина потерпілих стверджує, що рейдерів "кришувала" поліція.
Нагадаємо, під Верховною Радою відбуваються протести. Мітингувальники вимагають відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.
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