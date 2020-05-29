Мер Києва Кличко відреагував на скандал з "Аркадою"

Міський голова просить втрутитися в ситуацію правоохоронні органи

Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko/photos

Міський голова просить втрутитися в ситуацію правоохоронні органи

Віталій Кличко просить правоохоронців втрутитися в ситуацію з невиконанням зобов'язань забудовником "Аркада-будівництво" перед вкладниками, які не можуть отримати свої квартири.

Про це мер Києва розповів під час онлайн-брифінгу, пише RegioNews.

Мер Києва Віталій Кличко просить правоохоронні органи дати правову оцінку дій забудовника "Аркада-будівництво" щодо інвесторів.

Сьогодні інвестори забудовника "Аркада-будівництво" пікетують банк "Аркада", Офіс президента, Кабмін, зараз прийшли і під КМДА. Люди вимагають, щоб забудовник виконав свої зобов'язання", - сказав мер.

Міський голова розповів, що тільки в травні поточного року відбулося три зустрічі за участю представників міської влади, інвесторів, забудовника та банку "Аркада". За результатами цих зустрічей, як підкреслив Кличко, влада підтвердила свою готовність - в межах своїх повноважень сприяти відновленню будівництва.

Проте сам забудовник, за словами Кличка, не виконав основних умов для продовження будівництва.

Забудовник не виконав взятих зобов'язань перед громадськістю і не скоригував проект забудови житлового комплексу "Патріотика на озерах"... не представив його на обговорення Містобудівної ради. А це було основною умовою для продовження будівництва", - пояснив мер.

Крім того, Віталій Кличко повідомив, що забудовнику ніщо не заважає виконати свої зобов'язання перед киянами за іншим житловим комплексам - "Евриці" на проспекті Глушкова і "Патріотиці".

29.05.2020 Онлайн-брифінг мера Києва Віталія Кличка Про кількість інфікованих киян У яких лікарнях захворіло найбільше медиків Чи отримували під час карантину надбавки від міста вчителі та вихователі Про ситуацію із недобросовісним забудовником "Аркада-будівництво" Як Київ цього року відзначає свято Останнього дзвоника Вже зараз в прямому ефірі про це та інше Опубліковано Віталієм Кличком Пʼятниця, 29 травня 2020 р.

Нагадаємо, сьогодні в центрі Києва проходять протести вкладників банку "Аркада", які по кілька років не можуть отримати обіцяні квартири за вкладені гроші.