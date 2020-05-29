Мер Києва Кличко відреагував на скандал з "Аркадою"
Віталій Кличко просить правоохоронців втрутитися в ситуацію з невиконанням зобов'язань забудовником "Аркада-будівництво" перед вкладниками, які не можуть отримати свої квартири.
Про це мер Києва розповів під час онлайн-брифінгу, пише RegioNews.
Мер Києва Віталій Кличко просить правоохоронні органи дати правову оцінку дій забудовника "Аркада-будівництво" щодо інвесторів.
Сьогодні інвестори забудовника "Аркада-будівництво" пікетують банк "Аркада", Офіс президента, Кабмін, зараз прийшли і під КМДА. Люди вимагають, щоб забудовник виконав свої зобов'язання", - сказав мер.
Міський голова розповів, що тільки в травні поточного року відбулося три зустрічі за участю представників міської влади, інвесторів, забудовника та банку "Аркада". За результатами цих зустрічей, як підкреслив Кличко, влада підтвердила свою готовність - в межах своїх повноважень сприяти відновленню будівництва.
Проте сам забудовник, за словами Кличка, не виконав основних умов для продовження будівництва.
Забудовник не виконав взятих зобов'язань перед громадськістю і не скоригував проект забудови житлового комплексу "Патріотика на озерах"... не представив його на обговорення Містобудівної ради. А це було основною умовою для продовження будівництва", - пояснив мер.
Крім того, Віталій Кличко повідомив, що забудовнику ніщо не заважає виконати свої зобов'язання перед киянами за іншим житловим комплексам - "Евриці" на проспекті Глушкова і "Патріотиці".
29.05.2020 Онлайн-брифінг мера Києва Віталія Кличка
Про кількість інфікованих киян У яких лікарнях захворіло найбільше медиків Чи отримували під час карантину надбавки від міста вчителі та вихователі Про ситуацію із недобросовісним забудовником "Аркада-будівництво" Як Київ цього року відзначає свято Останнього дзвоника Вже зараз в прямому ефірі про це та іншеОпубліковано Віталієм Кличком Пʼятниця, 29 травня 2020 р.
Нагадаємо, сьогодні в центрі Києва проходять протести вкладників банку "Аркада", які по кілька років не можуть отримати обіцяні квартири за вкладені гроші.
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