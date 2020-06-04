Під Кабміном мітингують власники "євроблях"
«АвтоЄвроСила» під Кабміном вимагає прискорити прийняття закону про доступне розмитнення автомобілів
Акцію під Кабінетом міністрів влаштувала громадська організація "АвтоЄвроСила", про що вони і повідомили у Facebook, пише RegioNews.
Головна вимога пікетувальників - негайне надання Мінфіном висновків щодо законопроекту про доступне розмитнення автомобілів. Після цього проект мають розглянути у профільному комітеті парламенту і передати на голосування до Верховної Ради.
На думку організаторів акції, Мінфін відмовляється надавати висновок про новий законопроект, який "АвтоЄвроСила" розробила разом з фракцєю "Слуга народу".
Новий законопроект передбачає скасування акцизу та коефіцієнта віку авто під час розмитнення.
Мітингувальники також вимагають припинити "терор із боку влади" щодо громадян, які їздять на авто з іноземною реєстрацією у Маріуполі.
"Євробляхери" також закликають владу повпливати на працівників митниці на Закарпатті, які нібито знущаються над українськими громадянами, які приїздять до України із заробітків на "євробляхах".
Народні депутати Євгеній Брагар та Олексій КовальовОпубліковано Авто Евро Сила Четвер, 4 червня 2020 р.
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