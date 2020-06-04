Поліція і Нацгвардія посилили заходи безпеки в центрі Києва через заплановані мітинги

Можливе обмеження дорожнього руху на окремих вулицях міста

Фото: з відкритих джерел

Можливе обмеження дорожнього руху на окремих вулицях міста

В урядовому кварталі столиці поліція посилила заходи безпеки у зв'язку із запланованими акціями.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-службу поліції столиці.

Сьогодні в центральній частині Києва анонсовано проведення масових акцій, у тому числі під будівлею Кабінету міністрів України", - йдеться в повідомленні.

Для забезпечення громадської безпеки та порядку працівники структурних підрозділів столичної поліції, військовослужбовці Національної гвардії України, кінологи, вибухотехніки і поліція діалогу заступили на чергування.

Організатори заходів анонсували задіяння автотранспорту у проведенні акції. У зв'язку з цим можливе обмеження дорожнього руху на окремих вулицях у центрі столиці.

Одним з анонсованих масових заходів є акція протесту власників авто на єврономерах. Вони планують провести акцію під Кабінетом міністром.

Протестуючі підготували плакати з вимогами забезпечити доступне розмитнення автомобілів.



Правоохоронці закликають організаторів і учасників акції дотримуватися норм чинного законодавства та карантинні обмеження та не порушувати громадський порядок.

Раніше повідомлялося, що у центрі Києва мітингують вкладники банку "Аркада".