Под Кабмином митингуют владельцы "евроблях"
«АвтоЄвроСила» под Кабмином требует ускорить принятие закона о доступном растаможивание автомобилей
Акцию под Кабинетом министров устроила общественная организация "АвтоЄвроСила", о чем они и сообщили в Facebook, пишет RegioNews.
Главное требование протестующих - немедленное предоставление Минфином выводов относительно законопроекта о доступном растаможку автомобилей. После этого проект должны рассмотреть в профильном комитете парламента и передать на голосование в Верховную Раду.
По мнению организаторов акции, Минфин отказывается предоставлять заключение о новый законопроект, который "АвтоЄвроСила" разработала вместе с фракцєю "Слуга народа".
Новый законопроект предусматривает отмену акциза и коэффициента возраста авто при растаможке.
Митингующие также требуют прекратить "террор со стороны власти" относительно граждан, которые ездят на авто с иностранной регистрацией в Мариуполе.
"Євробляхери" также призывают власть повлиять на сотрудников таможни на Закарпатье, которые якобы издеваются над украинскими гражданами, которые приезжают в Украину с заработков на "євробляхах".
Народні депутати Євгеній Брагар та Олексій КовальовОпубліковано Авто Евро Сила Четвер, 4 червня 2020 р.
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