Под Кабмином митингуют владельцы "евроблях"

Главное требование пикетчиков – доступное растаможивание автомобилей

Фото: Киев оперативный

Главное требование пикетчиков – доступное растаможивание автомобилей

«АвтоЄвроСила» под Кабмином требует ускорить принятие закона о доступном растаможивание автомобилей

Акцию под Кабинетом министров устроила общественная организация "АвтоЄвроСила", о чем они и сообщили в Facebook, пишет RegioNews.

Главное требование протестующих - немедленное предоставление Минфином выводов относительно законопроекта о доступном растаможку автомобилей. После этого проект должны рассмотреть в профильном комитете парламента и передать на голосование в Верховную Раду.

По мнению организаторов акции, Минфин отказывается предоставлять заключение о новый законопроект, который "АвтоЄвроСила" разработала вместе с фракцєю "Слуга народа".

Новый законопроект предусматривает отмену акциза и коэффициента возраста авто при растаможке.

Митингующие также требуют прекратить "террор со стороны власти" относительно граждан, которые ездят на авто с иностранной регистрацией в Мариуполе.

"Євробляхери" также призывают власть повлиять на сотрудников таможни на Закарпатье, которые якобы издеваются над украинскими гражданами, которые приезжают в Украину с заработков на "євробляхах".

Народні депутати Євгеній Брагар та Олексій Ковальов Опубліковано Авто Евро Сила Четвер, 4 червня 2020 р.

Напомним, Полиция и Нацгвардия усилили меры безопасности в центре Киева из-за запланированных митингов