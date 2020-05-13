У Житомирі з наступного місяця хочуть відкрити дитячі садочки

Однак не всі охочі зможуть туди потрапити

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Однак не всі охочі зможуть туди потрапити

Міська влада Житомира планує надати уряду свої пропозиції щодо дозволу на роботу дошкільних навчальних закладів, а також планує дозволити їхню роботу вже з червня.

Про це йдеться у сюжеті ТСН, передає RegioNews.

Віддати дитину в садочок зможуть працюючі батьки, які мають перепустку на транспорт. У муніципалітеті кажуть, що готові розробити механізм, який дозволить батькам підтвердити цю необхідність.

Якщо вони отримали перепустку і підприємство працює, то так само ця перепустка може бути підтвердженням, щоб дитина пішла в садочок. Є ситуації, коли треба вийти на роботу і нема на кого залишити дітей", - говорить мер Житомира Сергій Сухомлин.

За його словами, дитячі садочки все ж відкривати треба, але поступово.

Я думаю, що це буде онлайн-форма, на яку батьки зможуть зайти, зареєструватися і показати підприємство, на якому вони працюють. Потім роздруковують довідку, яка дасть можливість відправити дітей до садочків", - додав він.

У мерії міста зазначають, що персонал закладів обов'язково має пройти ПЛР-тест на коронавірус.

У Житомирі досвід роботи садочків під час карантину є. Там відкрита група для дітей, чиї батьки працюють у лікарнях та поліції. Чиновники запевняють, що за весь час карантину жодна дитина не інфікувалась, тому таких груп хочуть відкрити більше.

Нагадаємо, попри заявлену готовність до зняття обмежень, уряд не планує завершувати карантин 22 травня. Голова Кабінету Міністрів Денис Шмигаль заявив, що карантин планують продовжити.