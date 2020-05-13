Кличко хочет открыть метро с 25 мая
Мэр Киева Виталий Кличко обратился к правительству с просьбой разрешить восстановить работу метро в столице с 25 мая.
Об этом сообщает пресс-служба мэра города, передает RegioNews.
Он уверяет, что власти Киева будет учитывать ситуацию с распространением вируса и выразил надежду, что она не ухудшится.
По его словам, мэрия не хотела закрывать метро и держала его работу до последнего.
Но сегодня, когда все больше людей возвращаются к работе, в городе происходит коллапс. И мы будем настаивать на возобновлении работы метро", - сказал Кличко.
Он также раскритиковал идею спецпропусков для проезда в метрополитене. По мнению мэра столицы, она утопична, и ее введение создаст страшные толпы и будет еще хуже.
Поэтому, метро должно открыться для работы в обычном режиме. Это позволит перераспределить поток пассажиров и нормализовать работу всего общественного транспорта столицы. Но, я хочу обратиться и к киевлянам: это не значит, что все должны кататься, как обычно", - добавил он.
Кличко отметил, что в случае открытия метрополитена киевляне должны проявлять ответственность, соблюдать дистанцию, обязательно носить маски и перчатки, а также ездить только на работу и по делам по необходимости.
Напомним, карантин в стране продлен до 22 мая. При этом уже с 11 мая запланирован ряд послаблений. Впрочем, правительство не исключает возможности вернуться к жестким мерам в случае роста заболеваемости.
- 16:49 13 мая Карантин продлится: 22 мая начнется второй этап выхода
- 16:27 13 мая За период карантина в Чернигове очистился воздух
- 16:15 13 мая В Кировоградской области разоблачили нарколабораторию
- 16:10 13 мая В "Нафтогазе” кадровые изменения: увольняют Витренко
- 15:58 13 мая Надбавки врачам за март выплатили в 18 областях - министр
- 15:57 13 мая Должностных лиц МВД и ДМС подозревают в сливе информации с ограниченным доступом
- 22:00 12 мая Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 16:48 06 мая "Там цифра нормальная": в сети появилась новая порция "пленок Ермака"
- 20:59 07 мая Чернышов съездил в Винницу пропиарить достижения команды Гройсмана
- 17:04 07 мая Рада проголосовала за массовое тестирование украинцев и страхование медиков
- 13:15 06 мая Ослабление карантина в Киеве не коснется транспорта
- 14:51 06 мая Кабмин планирует увеличить лимит количества пассажиров в общественном транспорте