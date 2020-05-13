Кличко хочет открыть метро с 25 мая

Он также раскритиковал идею спецпропусков для проезда в подземке

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Он также раскритиковал идею спецпропусков для проезда в подземке

Мэр Киева Виталий Кличко обратился к правительству с просьбой разрешить восстановить работу метро в столице с 25 мая.

Об этом сообщает пресс-служба мэра города, передает RegioNews.

Он уверяет, что власти Киева будет учитывать ситуацию с распространением вируса и выразил надежду, что она не ухудшится.

По его словам, мэрия не хотела закрывать метро и держала его работу до последнего.

Но сегодня, когда все больше людей возвращаются к работе, в городе происходит коллапс. И мы будем настаивать на возобновлении работы метро", - сказал Кличко.

Он также раскритиковал идею спецпропусков для проезда в метрополитене. По мнению мэра столицы, она утопична, и ее введение создаст страшные толпы и будет еще хуже.

Поэтому, метро должно открыться для работы в обычном режиме. Это позволит перераспределить поток пассажиров и нормализовать работу всего общественного транспорта столицы. Но, я хочу обратиться и к киевлянам: это не значит, что все должны кататься, как обычно", - добавил он.

Кличко отметил, что в случае открытия метрополитена киевляне должны проявлять ответственность, соблюдать дистанцию, обязательно носить маски и перчатки, а также ездить только на работу и по делам по необходимости.

Напомним, карантин в стране продлен до 22 мая. При этом уже с 11 мая запланирован ряд послаблений. Впрочем, правительство не исключает возможности вернуться к жестким мерам в случае роста заболеваемости.