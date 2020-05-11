Київ: за добу COVID-19 виявили у 66 осіб

Серед нових інфікованих коронавірус виявили у шести медичних працівників

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Серед нових інфікованих коронавірус виявили у шести медичних працівників

На сьогодні в столиці вже 1871 підтверджений випадок захворювання, 37 летальних випадків.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає RegioNews.

Кількість мешканців Києва, в яких за минулу добу підтвердили коронавірус, знову збільшилася ще на 66 людей. Серед них 6 медиків. На сьогодні в столиці вже 1871 підтверджений випадок захворювання на COVID-19.

Захворіли 32 жінки віком від 27 до 79 років, дві дівчинки 1 і 3 років, 29 чоловіків від 28 до 84 років, троє хлопчиків - 4, 12, 16 рокiв.

До лікарень столиці госпіталізували 26 пацієнтів. Інші на самоізоляції під контролем лікарів.

Найбільше випадків за минулу добу виявили в Оболонському районі - 13 людей, Дарницькому - 12 та Деснянському - 8 підтверджених випадків.

"Можна не вірити в небезпеку і розповідати, що це, мовляв, - міфи... Але ситуація, насправді, непроста. Особливо - напередодні дати, коли ми збираємося запроваджувати послаблення обмежувальних заходів. І, якщо динаміка захворювання так зростатиме, будь-які послаблення будуть нелогічними і можуть призвести до інфекційного вибуху. І тоді доведеться запроваджувати суворіший карантин", - наголошує мер.

Друзі! Кількість мешканців Києва, в яких за минулу добу підтвердили захворювання на коронавірус, знову збільшилася. Ще... Опубліковано Віталієм Кличком Понеділок, 11 травня 2020 р.

Нагадаємо, в Україні 15 648 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 408 летальних, 3288 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 416 нових випадків.

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