Киев: за сутки COVID-19 обнаружили у 66 человек
На сегодня в столице уже 1871 подтвержденный случай заболевания, 37 летальных случаев.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил городской председатель Киева Виталий Кличко, передает RegioNews.
Количество жителей Киева, в которых за прошедшие сутки подтвердили коронавирус, снова увеличилась еще на 66 человек. Среди них 6 медиков. На сегодня в столице уже 1871 подтвержденный случай заболевания COVID-19.
Заболели 32 женщины в возрасте от 27 до 79 лет, две девочки 1 и 3 лет, 29 мужчин от 28 до 84 лет, трое мальчиков - 4, 12, 16 лет.
В больницы столицы госпитализировали 26 пациентов. Остальные на самоизоляции под контролем врачей.
Больше всего случаев за минувшие сутки обнаружили в Оболонском районе - 13 человек, в Дарницком - 12 и Деснянском - 8 подтвержденных случаев.
"Можно не верить в опасность и рассказывать, что это, мол, - мифы... Но ситуация, действительно, непростая. Особенно - накануне даты, когда мы собираемся вводить ослабление ограничительных мер. И, если динамика заболевания так будет расти, любые послабления будут нелогичными и могут привести к инфекционному взрыва. И тогда придется вводить строгий карантин", - отмечает мэр.
Друзья! Количество жителей Киева, в которых за прошедшие сутки подтвердили заболевание коронавирус, вновь увеличилось. Еще...Опубликовано Виталием Кличко Понедельник, 11 мая 2020 года.
Напомним, в Украине 15 648 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 408 летальных, 3288 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 416 новых случаев.
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