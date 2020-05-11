Полтавщина виплатила доплату медикам, по решті будемо розбиратися, - Степанов
Лише Полтавська область у повному обсязі виплатила обіцяну доплату медичним працівникам, які працювали з хворими на COVID-19.
Про це під час онлайн брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає RegioNews.
"Ми отримали інформацію станом на 8 травня по сплаті надбавок за березень. Вони невтішні, я буду доповідати прем'єр-міністру і президенту, особливо по окремих областях. Єдина область, яка дійсно виплатила в повному обсязі - Полтавська. У середньому вони доплатили кожному медпрацівникові, який працював з коронавірусом, близько 21 тисячі гривень. Це саме ті 300%, які й повинні були сплатити. По решті будемо розбиратися. Впевнений, що ми доведемо це до кінця", - сказав він.
11.05.2020 Онлайн-брифінг щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусної інфекції
Онлайн-брифінг Міністра охорони здоров’я України Максима СтепановаОпубліковано Міністерство охорони здоров'я України Неділя, 10 травня 2020 р.
В МОЗ також повідомили, що невиплата 300% надбавки медикам, які працюють з COVID-19, може коштувати чиновникам їхніх посад.
"Буду наполягати на прийнятті управлінських рішень, в тому числі кадрового характеру. Бо я не розумію, хто давав їм право знущатися з медиків, які рятують наші життя”, - підкреслив Максим Степанов.
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