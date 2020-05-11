На Львівщині зафіксовано 21 летальний випадок від COVID-19

В регіоні зростає кількість хворих на коронавірус, за добу виявлено 45 нових випадків інфікування

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В регіоні зростає кількість хворих на коронавірус, за добу виявлено 45 нових випадків інфікування

У Львівській області 798 підтверджених випадків інфікування коронавірусом. Померла 21 людина.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сторінку Львів VS коронавірус у Facebook.

На Львівщині – 21-ша смерть від коронавірусу.

Учора, 10 травня, в реанімації госпіталю ветеранів та репресованих імені Юрія Липи помер чоловік 1935 року народження. Це житель с. Давидів, Пустомитівського району.

Позитивний результат, який підтвердив у нього коронавірусну інфекцію, отримали минулого тижня.

Пацієнт перебував на лікуванні вдома, після погіршення стану його госпіталізували із пневмонією в реанімаційне відділення госпіталю ветеранів.

Супутні захворювання - дихальна та серцева недостатність, кардіосклероз, двобічна пневмонія, ішемічна хвороба серця.

Сумні новини: на Львівщині – 21-ша смерть від коронавірусу Чоловік, 1935 року народження, помер учора, 10 травня, в... Опубліковано Львів VS коронавірус Понеділок, 11 травня 2020 р.

Станом на 09:00 год 11 травня на Львівщині 798 підтверджених випадків інфікування коронавірусом. 157 пацієнтів одужало.

За вчорашню добу лабораторні центри в місті провели 239 ПЛР-тестів, 45 – позитивні, з них 28 - у жителів Львова.

Нагадаємо, в Україні 15 648 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 408 летальних, 3288 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 416 нових випадків.