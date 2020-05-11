В Україні COVID-19 виявили у 15 648 осіб
В Україні 15648 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 408 летальних, 3288 пацієнтів одужало.
Про це повідомляє Центр громадського здоров’я України, передає RegioNews.
Підтверджено 15 648 випадків COVID-19, з них 416 протягом останньої доби.
Усього в Україні досліджено 181 552 зразки методом ПЛР.
На амбулаторному лікуванні 10 754 пацієнти. Потребували госпіталізації 4 894 особи. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 207 осіб.
Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 408 людей. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (86%).
Загалом 3 288 пацієнтів вже одужали.
Випадки зараження підтверджено:
- Вінницька обл. — 553 (309 одужали);
- Волинська обл. — 482 (119 одужали);
- Дніпропетровська обл. — 731 (75 одужали);
- Донецька обл. — 100 (20 одужали);
- Житомирська обл. — 523 (54 одужали);
- Закарпатська обл. — 730 (99 одужали);
- Запорізька обл. — 329 (125 одужали);
- Івано-Франківська обл. — 1126 (289 одужали);
- м. Київ — 1871 (138 одужали);
- Київська обл. — 1000 (168 одужали);
- Кіровоградська обл. — 420 (242 одужали);
- Луганська обл. — 42 (14 одужали);
- Львівська обл. — 798 (157 одужали);
- Миколаївська обл. — 223 (49 одужали);
- Одеська обл. — 646 (35 одужали);
- Полтавська обл. — 247 (108 одужали);
- Рівненська обл. — 978 (149 одужали);
- Сумська обл. — 154 (74 одужали);
- Тернопільська обл. — 1018 (337 одужали);
- Харківська обл. — 595 (73 одужали);
- Херсонська обл. — 161 (80 одужали);
- Хмельницька обл. — 178 (53 одужали);
- Черкаська обл. — 342 (147 одужали);
- Чернівецька обл. — 2 324 (359 одужали);
- Чернігівська обл. — 77 (15 одужали).
Нагадаємо, станом на 10 травня в Україні зафіксовано 15 232 випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Повідомлялося про 391 летальний випадок, загалом 3060 пацієнтів одужало. За добу зафіксували 522 нові випадки.
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