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Ірина Федоляк Журналіст [email protected]
11 травня 2020, 10:50 10

В Україні COVID-19 виявили у 15 648 осіб

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11 травня 2020, 10:50 10
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Протягом останньої доби зафіксовано 416 нових випадків зараження
Фото ілюстративне
Протягом останньої доби зафіксовано 416 нових випадків зараження

В Україні 15648 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 408 летальних, 3288 пацієнтів одужало.

Про це повідомляє Центр громадського здоров’я України, передає RegioNews.

Підтверджено 15 648 випадків COVID-19, з них 416 протягом останньої доби.

Усього в Україні досліджено 181 552 зразки методом ПЛР.

На амбулаторному лікуванні 10 754 пацієнти. Потребували госпіталізації 4 894 особи. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 207 осіб.

Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 408 людей. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (86%).

Загалом 3 288 пацієнтів вже одужали.

Випадки зараження підтверджено:

  • Вінницька обл. — 553 (309 одужали);
  • Волинська обл. — 482 (119 одужали);
  • Дніпропетровська обл. — 731 (75 одужали);
  • Донецька обл. — 100 (20 одужали);
  • Житомирська обл. — 523 (54 одужали);
  • Закарпатська обл. — 730 (99 одужали);
  • Запорізька обл. — 329 (125 одужали);
  • Івано-Франківська обл. — 1126 (289 одужали);
  • м. Київ — 1871 (138 одужали);
  • Київська обл. — 1000 (168 одужали);
  • Кіровоградська обл. — 420 (242 одужали);
  • Луганська обл. — 42 (14 одужали);
  • Львівська обл. — 798 (157 одужали);
  • Миколаївська обл. — 223 (49 одужали);
  • Одеська обл. — 646 (35 одужали);
  • Полтавська обл. — 247 (108 одужали);
  • Рівненська обл. — 978 (149 одужали);
  • Сумська обл. — 154 (74 одужали);
  • Тернопільська обл. — 1018 (337 одужали);
  • Харківська обл. — 595 (73 одужали);
  • Херсонська обл. — 161 (80 одужали);
  • Хмельницька обл. — 178 (53 одужали);
  • Черкаська обл. — 342 (147 одужали);
  • Чернівецька обл. — 2 324 (359 одужали);
  • Чернігівська обл. — 77 (15 одужали).

Нагадаємо, станом на 10 травня в Україні зафіксовано 15 232 випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Повідомлялося про 391 летальний випадок, загалом 3060 пацієнтів одужало. За добу зафіксували 522 нові випадки.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється).


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