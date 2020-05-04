З 5 травня у Києві дозволили продаж їжі та напоїв у МАФах

Єдиною умовою залишається дотримання усіх санітарних вимог

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Єдиною умовою залишається дотримання усіх санітарних вимог

Влада Києва опублікувала розпорядження, яким затверджено вимоги до продажу "швидкої” їжі та напоїв у МАФах в умовах протиепідемічних обмежень.

Про це повідомляє офіційний сайт КМДА, передає RegioNews.

Відомо, що продаж може бути розпочато вже з 5 травня. Мова йде про стаціонарні та пересувні тимчасові споруди закритого типу, де приготування здійснюється всередині без доступу споживачів.

Продаж має здійснюватися "на виніс", споживання їжі та напоїв на місці продажу не допускається. Реалізація їжі швидкого приготування, продаж напоїв має відбуватися через спеціально обладнане віконце видачі. На входах до МАФів мають бути диспенсери з антисептиками, забезпечено наявність одноразових серветок, рукавичок для відвідувачів”, - йдеться в повідомленні.

Крім того, у МАФах обов’язковим є масковий режим, щоденна термометрія персоналу, організація безпечного збору використаних засобів індивідуального захисту та їх утилізація, а також дотримання дистанції мінімум 1,5 метра.

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Нагадаємо, за даними Центру громадського здоров'я, станом на 9:00 4 травня в Україні зафіксований 12 331 лабораторно підтверджений випадок COVID-19.