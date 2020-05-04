09:51  04 травня
В Україні вже понад 300 смертей від коронавірусу
17:25  04 травня
Верховна Рада збереться на засідання 12 травня
20:22  04 травня
Нацбанк очікує найскладніші часи для економіки у другому кварталі року
UA | RU
UA | RU
Ігор Пилипенко Редактор info@regionews.ua
04 травня 2020, 20:49 28

З 5 травня у Києві дозволили продаж їжі та напоїв у МАФах

Читайте также
на русском языке
04 травня 2020, 20:49 28
Читайте также на русском языке
Єдиною умовою залишається дотримання усіх санітарних вимог
Фото: flickr
Єдиною умовою залишається дотримання усіх санітарних вимог

Влада Києва опублікувала розпорядження, яким затверджено вимоги до продажу "швидкої” їжі та напоїв у МАФах в умовах протиепідемічних обмежень.

Про це повідомляє офіційний сайт КМДА, передає RegioNews.

Відомо, що продаж може бути розпочато вже з 5 травня. Мова йде про стаціонарні та пересувні тимчасові споруди закритого типу, де приготування здійснюється всередині без доступу споживачів.

Продаж має здійснюватися "на виніс", споживання їжі та напоїв на місці продажу не допускається. Реалізація їжі швидкого приготування, продаж напоїв має відбуватися через спеціально обладнане віконце видачі. На входах до МАФів мають бути диспенсери з антисептиками, забезпечено наявність одноразових серветок, рукавичок для відвідувачів”, - йдеться в повідомленні.

Крім того, у МАФах обов’язковим є масковий режим, щоденна термометрія персоналу, організація безпечного збору використаних засобів індивідуального захисту та їх утилізація, а також дотримання дистанції мінімум 1,5 метра.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється).

Нагадаємо, за даними Центру громадського здоров'я, станом на 9:00 4 травня в Україні зафіксований 12 331 лабораторно підтверджений випадок COVID-19.


Київ карантин бізнес торговля криза
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Нацбанк очікує найскладніші часи для економіки у другому кварталі року
04 травня 2020, 20:22
У МВС розповіли, якими засобами захищають співробітників від коронавірусу
04 травня 2020, 18:34
Київ буде відшкодовувати витрати на похорон померлих від коронавірусу
04 травня 2020, 18:12
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
04 травня 2020, 21:58
У Харкові затримали голу жінку, яка з собою в пакеті носила відрізану голову
30 квітня 2020, 11:58
На банки поклали фіскальні функції: будуть відстежувати грошові перекази
28 квітня 2020, 15:36
Немає ніякого карантину! або Велюровий майдан?, – НеПогода
01 травня 2020, 17:00
Кабмін відкликав подання на призначення Саакашвілі
28 квітня 2020, 15:07
Кличко звільнив Слончака за побиття поліцейського
27 квітня 2020, 12:50
Останні Популярні
Вадим Денисенко
Володимир Дубровський
Кирило Молчанов
Всі блоги »
Суди при "короні": за що штрафують українців в регіонах
04 травня 2020, 12:00
Рівненщина: Порошенко зробив ставку на журналіста
03 травня 2020, 15:00
Всі публікації »
Немає ніякого карантину! або Велюровий майдан?, – НеПогода
01 травня 2020, 17:00
Перший рік Зе, друге пришестя Міхо та полтавські гречкосії, – НеПогода
25 квітня 2020, 15:51
Стібать-копать! Де і як пригорає у мерів та губернаторів? – НеПогода
18 квітня 2020, 11:04
Всі відео »
Анатолій Бондаренко
Міський голова Черкас
Коломойський Ігор
Куратор Запорізької області по боротьбі з COVID-19
Андрій Веревський
Куратор Полтавської та Кіровоградської областей по боротьбі з COVID-19
Всі досьє »