Нацбанк очікує найскладніші часи для економіки у другому кварталі року

Після завершення карантину українська економіка пожвавиться

Фото: bank.gov.ua

Після завершення карантину українська економіка пожвавиться

Згідно із прогнозами Національного банку України, найбільшого потрясіння українська економіка зазнає у II кварталі 2020 року, тобто у квітні-червні.

Про це йдеться у щоквартальному Інфляційному звіті, оприлюдненому на офіційному сайті Нацбанку, передає RegioNews.

Повідомляється, що економіка скоротиться на 11% у річному вимірі, а рівень безробіття зросте до близько 12%.

Також Нацбанк очікує призупинення зростання зарплат у цей період. Однак поступове скасування карантинних обмежень зумовить відновлення української економіки в другому півріччі 2020 року.

Відновлення буде нерівномірним за видами економічної діяльності. Зокрема від впровадження внутрішніх карантинних обмежень найбільше втратить сектор послуг, роздрібна торгівля, транспорт. Після закінчення карантину ці сектори частково відновляться, проте, ще потерпатимуть від повільного відновлення доходів населення", - йдеться у звіті.

У Нацбанку прогнозують, що туризм та пов’язані з ним авіаційні послуги повноцінно відновляться лише в наступному році.

Втратять також експортноорієнтовані галузі, зокрема металургія через звуження зовнішнього попиту в умовах глобальної економічної кризи.

У головному банку країни очікують, що за підсумками року споживчі ціни зростуть на 6%, а у 2020-2022 роках інфляція становитиме 5-6%

Унаслідок карантинних обмежень для подолання пандемії та глобальної кризи українська економіка скоротиться на 5,0% у 2020 році, але відновить зростання на рівні близько 4% у наступні роки", - сказано в звіті.

Із відновленням економіки у 2021 році заробітні плати знову зростатимуть, а рівень безробіття поступово повернеться до докризових 8-9%. Очікується, що споживчі настрої повністю відновляться, а приватне споживання у 2021–2022 роках зростатиме темпами 5–7% на рік.

Нагадаємо, індекс ділової активності українських компаній за місяць опустився до дуже песимістичного рівня.

Раніше Кабмін пообіцяв допомогти людям, які залишилися без роботи під час карантину.