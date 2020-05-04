С 5 мая в Киеве разрешили продажу еды и напитков в МАФах

Единственным условием остается соблюдение всех санитарных требований

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Единственным условием остается соблюдение всех санитарных требований

Власти Киева опубликовали распоряжение, которым утверждены требования к продаже "скорой" пищи и напитков в МАФах в условиях противоэпидемических ограничений.

Об этом сообщает официальный сайт КГГА, передает RegioNews.

Известно, что продажа может начаться уже с 5 мая. Речь идет о стационарных и передвижных временных сооружениях закрытого типа, где приготовление осуществляется внутри без доступа потребителей.

Продажа должна осуществляться "на вынос", потребление пищи и напитков на продажу не допускается. Реализация пищи быстрого приготовления, продажа напитков должна происходить через специально оборудованное окошко выдачи. На входах в МАФов должны быть диспенсеры с антисептиками, обеспечено наличие одноразовых салфеток, перчаток для посетителей", - говорится в сообщении.

Кроме того, в МАФах обязателен масочный режим, ежедневная термометрия персонала, организация безопасного сбора использованных средств индивидуальной защиты и их утилизация, а также соблюдение дистанции минимум 1,5 метра.

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Напомним, по данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 4 мая в Украине зафиксирован 12 331 лабораторно подтвержденный случай COVID-19.