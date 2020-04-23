16:30  23 квітня
Нацрада призначила "112 Україна” позапланову перевірку
11:53  23 квітня
Мери Рівного й Черкас йдуть у відпуски у розпал коронавірусу
14:11  23 квітня
Звільнення Єрмака: петиція набрала необхідну кількість голосів
UA | RU
UA | RU
Ігор Пилипенко Редактор info@regionews.ua
23 квітня 2020, 17:25 12

Криклій назвав можливу дату відновлення роботи громадського транспорту

Читайте также
на русском языке
23 квітня 2020, 17:25 12
Читайте также на русском языке
Громадський транспорт, який не працює через пандемію коронавірусу, може почати роботу з другої половини травня
Фото: flickr
Громадський транспорт, який не працює через пандемію коронавірусу, може почати роботу з другої половини травня

Про це в ефірі ТСН заявив Міністр інфраструктури Владислав Криклій, передає RegioNews.

За його словами, у другій половині травня влада може почати роботу над відновленням громадського транспорту у містах, а згодом і міжміського сполучення.

"Це мої особисті прогнози. Я думаю, що громадський транспорт ми почнемо відновлювати з другої половини травня", - сказав він.

Міністр також додав, що у тих областях, де фіксується рекордна кількість хворих, відновлювати транспортне сполучення будуть в останню чергу, коли почне спадати динаміка кількості хворих.

"У червні можливо будемо відновлювати сполучення між містами, може якісь напрямки потягів "Інтерсіті", - додав він.

За словами Криклія, внутрішнє авіаційне сполучення може запрацювати вже в червні. Транспорт буде відновлювати роботу поетапно, однак у випадку появи нових спалахів захворювання, транспорт можуть знову зупинити.

При цьому міжнародне пасажирське авіасполучення запрацює тоді, коли інші країни почнуть відкривати кордони.

Нагадаємо, 22 квітня Кабінет Міністрів України продовжив дію обмежувальних заходів у зв'язку із поширенням коронавірусу до 11 травня.

Також причиною продовження карантинних заходів без пом'якшень також називали порушення під час великодніх служб у храмах православної церкви московського патріархату.


Владислав Криклій інфраструктура транспорт карантин коронавірус
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
На Буковині від коронавірусу померло ще четверо людей
23 квітня 2020, 16:14
У Житомирській області зафіксовано сьому смерть від COVID-19
23 квітня 2020, 16:05
Мер і голова ОДА оприлюднюють різну кількість хворих на COVID-19 у Рівному
23 квітня 2020, 15:50
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
23 квітня 2020, 16:44
Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
17 квітня 2020, 14:18
Голова Рівненської ОДА отримав "квиток на війну"
18 квітня 2020, 12:00
У Житомирській області селяни спалили декілька сіл, коли палили сміття на кладовищі
17 квітня 2020, 14:38
Шарій, Бужанський і Дубинський координуються для поширення фейків
21 квітня 2020, 18:34
Результати тестів на коронавірус губляться, а трупи вантажимо самі – керівниця лікарні Миколаєва
22 квітня 2020, 16:45
Останні Популярні
Олег Бегаль
Дмитро Гордон
Валерія Ясницька
Всі блоги »
Дружина-мільйонерка і російський шпигун: що відомо про новопризначеного голову Закарпатської ОДА Олексія Петрова
23 квітня 2020, 15:00
Родинний бізнес Андріївих: хто контролює автовокзали Закарпаття
23 квітня 2020, 12:00
Всі публікації »
Стібать-копать! Де і як пригорає у мерів та губернаторів? – НеПогода
18 квітня 2020, 11:04
Нех@й шастать! або Як заробити на карантині? – НеПогода
10 квітня 2020, 17:23
Коли закінчиться карантин, і кого Філатов зариє в могили? – НеПогода
03 квітня 2020, 20:45
Всі відео »
Андрій Веревський
Куратор Полтавської та Кіровоградської областей по боротьбі з COVID-19
Пінчук Віктор
Куратор Дніпропетровської області по боротьбі з COVID-19
Ігор Палиця
Куратор Волинської області по боротьбі з COVID-19
Всі досьє »