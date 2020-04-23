Криклій назвав можливу дату відновлення роботи громадського транспорту

Громадський транспорт, який не працює через пандемію коронавірусу, може почати роботу з другої половини травня

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Громадський транспорт, який не працює через пандемію коронавірусу, може почати роботу з другої половини травня

Про це в ефірі ТСН заявив Міністр інфраструктури Владислав Криклій, передає RegioNews.

За його словами, у другій половині травня влада може почати роботу над відновленням громадського транспорту у містах, а згодом і міжміського сполучення.

"Це мої особисті прогнози. Я думаю, що громадський транспорт ми почнемо відновлювати з другої половини травня", - сказав він.

Міністр також додав, що у тих областях, де фіксується рекордна кількість хворих, відновлювати транспортне сполучення будуть в останню чергу, коли почне спадати динаміка кількості хворих.

"У червні можливо будемо відновлювати сполучення між містами, може якісь напрямки потягів "Інтерсіті", - додав він.

За словами Криклія, внутрішнє авіаційне сполучення може запрацювати вже в червні. Транспорт буде відновлювати роботу поетапно, однак у випадку появи нових спалахів захворювання, транспорт можуть знову зупинити.

При цьому міжнародне пасажирське авіасполучення запрацює тоді, коли інші країни почнуть відкривати кордони.

Нагадаємо, 22 квітня Кабінет Міністрів України продовжив дію обмежувальних заходів у зв'язку із поширенням коронавірусу до 11 травня.

Також причиною продовження карантинних заходів без пом'якшень також називали порушення під час великодніх служб у храмах православної церкви московського патріархату.