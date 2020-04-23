У Києві вже більше тисячі хворих на коронавірус - Кличко
Про це повідомив під час брифінгу мер міста Віталій Кличко, передає RegioNews.
За його словами, також захворіли 5 медичних працівників, За минулу добу зафіксовано 1 летальний випадок, одужало 6 людей. Всього в Києві одужало 45 киян, які лікувалися від коронавірусу.
Кличко зазначив, що захворіли 34 жінки вiком вiд 21 до 84 років, 29 чоловіків віком вiд 26 до 71 року, а також 7 підлітків віком до 17 років.
Відомо, що до лікарень потрапили 24 пацієнти, решта перебувають на самоізоляції під контролем лікарів.
Найбільше хворих виявили в Голосіївському районі Києва (13), по 11 осіб захворіли в Деснянському та Дарницькому районах, 10 - в Солом’янському. По 6 хворих виявили в Печерському, Святошинському та Оболонському районах, 4 — в Подільському, 2 в Шевченкiвському і 1 в Дніпровському.
Кличко зазначив, що збільшення кількості хворих пояснюється недотриманням киянами карантину і масовим відвідування храмів під час Великодніх свят.
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