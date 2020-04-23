У Києві вже більше тисячі хворих на коронавірус - Кличко

Станом на 23 квітня у Києві зафіксовано 1059 підтверджених випадків захворювання на COVID-19, за добу виявили 70 хворих

Фото: КМДА

Станом на 23 квітня у Києві зафіксовано 1059 підтверджених випадків захворювання на COVID-19, за добу виявили 70 хворих

Про це повідомив під час брифінгу мер міста Віталій Кличко, передає RegioNews.

За його словами, також захворіли 5 медичних працівників, За минулу добу зафіксовано 1 летальний випадок, одужало 6 людей. Всього в Києві одужало 45 киян, які лікувалися від коронавірусу.

Кличко зазначив, що захворіли 34 жінки вiком вiд 21 до 84 років, 29 чоловіків віком вiд 26 до 71 року, а також 7 підлітків віком до 17 років.

Відомо, що до лікарень потрапили 24 пацієнти, решта перебувають на самоізоляції під контролем лікарів.

Найбільше хворих виявили в Голосіївському районі Києва (13), по 11 осіб захворіли в Деснянському та Дарницькому районах, 10 - в Солом’янському. По 6 хворих виявили в Печерському, Святошинському та Оболонському районах, 4 — в Подільському, 2 в Шевченкiвському і 1 в Дніпровському.

Кличко зазначив, що збільшення кількості хворих пояснюється недотриманням киянами карантину і масовим відвідування храмів під час Великодніх свят.

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Нагадаємо, 23 квітня в Україні 7170 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 187 летальних, 504 пацієнти одужали.