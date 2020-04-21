Київ повернувся до рейтингу міст із найбруднішим повітрям

Станом на ранок 21 квітня якість повітря української столиці погіршилась

Фото: flickr

Станом на ранок 21 квітня якість повітря української столиці погіршилась

Нині попереду Києва лише 3 міста, де повітря ще брудніше.

Про це свідчать дані порталу світового рейтингу індексу якості повітря QIAir, передає RegioNews.

Індекс забруднення повітря у столиці складає 150, а такий рівень повітря шкодить здоров’ю людини.

Попереду Києва знаходяться Чіангмай (Таїланд), Ель-Кувейт (Кувейт) та Ханой (В’єтнам).

Нагадаємо, 16 квітня через пожежі в Житомирській області та Зоні відчуження навколо Чорнобильської АЕС, Київ накрила пилова хмара і спостерігався серйозний рівень забруднення повітря.