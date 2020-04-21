Київ повернувся до рейтингу міст із найбруднішим повітрям
Станом на ранок 21 квітня якість повітря української столиці погіршилась
Станом на ранок 21 квітня якість повітря української столиці погіршилась
Нині попереду Києва лише 3 міста, де повітря ще брудніше.
Про це свідчать дані порталу світового рейтингу індексу якості повітря QIAir, передає RegioNews.
Індекс забруднення повітря у столиці складає 150, а такий рівень повітря шкодить здоров’ю людини.
Попереду Києва знаходяться Чіангмай (Таїланд), Ель-Кувейт (Кувейт) та Ханой (В’єтнам).
Нагадаємо, 16 квітня через пожежі в Житомирській області та Зоні відчуження навколо Чорнобильської АЕС, Київ накрила пилова хмара і спостерігався серйозний рівень забруднення повітря.
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