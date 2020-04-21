12:29  21 квітня
На Буковині з підозрою на коронавірус померли двоє братів 19 і 25 років
13:12  21 квітня
Ректор ХДУ задекларував мільйон гривень і нову квартиру в столиці
10:58  20 квітня
ООС: на Великдень окупанти шість разів обстріляли позиції українських військових
UA | RU
UA | RU
21 квітня 2020, 09:01 15

Київ повернувся до рейтингу міст із найбруднішим повітрям

Читайте также
на русском языке
21 квітня 2020, 09:01 15
Читайте также на русском языке
Станом на ранок 21 квітня якість повітря української столиці погіршилась
Фото: flickr
Станом на ранок 21 квітня якість повітря української столиці погіршилась

Нині попереду Києва лише 3 міста, де повітря ще брудніше.

Про це свідчать дані порталу світового рейтингу індексу якості повітря QIAir, передає RegioNews.

Індекс забруднення повітря у столиці складає 150, а такий рівень повітря шкодить здоров’ю людини.

Попереду Києва знаходяться Чіангмай (Таїланд), Ель-Кувейт (Кувейт) та Ханой (В’єтнам).

Нагадаємо, 16 квітня через пожежі в Житомирській області та Зоні відчуження навколо Чорнобильської АЕС, Київ накрила пилова хмара і спостерігався серйозний рівень забруднення повітря.


смог екологія Київ Київська область забруднення Чорнобиль
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Штрафом не відбудетесь, - Аваков про підпали в Чорнобилі
20 квітня 2020, 12:28
У Чорнобилі та на Житомирщині досі гасять пожежі (ФОТО, ВІДЕО)
20 квітня 2020, 11:35
Хто причетний до пожеж на Житомирщині: версія РНБО
19 квітня 2020, 18:23
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
21 квітня 2020, 13:16
Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
17 квітня 2020, 14:18
Голова Рівненської ОДА отримав "квиток на війну"
18 квітня 2020, 12:00
У Житомирській області селяни спалили декілька сіл, коли палили сміття на кладовищі
17 квітня 2020, 14:38
Більшість українців вважають, що президент повинен звільнити Єрмака
15 квітня 2020, 09:59
Стало відомо, коли у столиці запустять громадський транспорт
14 квітня 2020, 19:06
Останні Популярні
Юрій Бутусов
Ярослав Ємельяненко
Валерія Ясницька
Всі блоги »
Херсонщина: скандальний Великдень Мангера
21 квітня 2020, 12:00
Мінус мільярд: Туристична галузь Львова підраховує збитки від карантину
20 квітня 2020, 12:00
Всі публікації »
Стібать-копать! Де і як пригорає у мерів та губернаторів? – НеПогода
18 квітня 2020, 11:04
Нех@й шастать! або Як заробити на карантині? – НеПогода
10 квітня 2020, 17:23
Коли закінчиться карантин, і кого Філатов зариє в могили? – НеПогода
03 квітня 2020, 20:45
Всі відео »
Пінчук Віктор
Куратор Дніпропетровської області по боротьбі з COVID-19
Олександр Ярославський
Куратор Харківської області по боротьбі з COVID-19
Ігор Палиця
Куратор Волинської області по боротьбі з COVID-19
Всі досьє »