Киев вернулся в рейтинг городов с самым грязным воздухом
По состоянию на утро 21 апреля качество воздуха в украинской столице ухудшилась
По состоянию на утро 21 апреля качество воздуха в украинской столице ухудшилась
Сейчас впереди Киева только 3 города, где воздух еще грязнее.
Об этом свидетельствуют данные портала мирового рейтинга индекса качества воздуха QIAir, передает RegioNews.
Индекс загрязнения воздуха в столице составляет 150, а такой уровень воздуха вредит здоровью человека.
Впереди Киева находятся Чиангмай (Таиланд), Эль-Кувейт (Кувейт) и Ханой (Вьетнам).
Напомним, 16 апреля из-за пожара в Житомирской области и Зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС, Киев накрыло пылевое облако и наблюдался серьезный уровень загрязнения воздуха.
Штрафом не отделаетесь, - Аваков о поджогах в Чернобыле
20 апреля 2020, 12:28В Чернобыле и Житомирской области до сих пор тушат пожары (ФОТО, ВИДЕО)
20 апреля 2020, 11:35Кто причастен к пожарам в Житомирской области: версия СНБО
19 апреля 2020, 18:23
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
21 апреля 2020, 13:16Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
17 апреля 2020, 14:18Председатель Ровенской ОГА получил "билет на войну"
18 апреля 2020, 12:00В Житомирской области крестьяне сожгли несколько деревень, когда жгли мусор на кладбище
17 апреля 2020, 14:38Большинство украинцев считают, что президент должен уволить Ермака
15 апреля 2020, 09:59Стало известно, когда в столице запустят общественный транспорт
14 апреля 2020, 19:06
- 13:27 21 апреля ГСЧС: ситуация с пожарами в зоне отчуждения ЧАЭС нормализуется
- 13:16 21 апреля Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 13:12 21 апреля Ректор ХГУ задекларировал миллион гривен и новую квартиру в столице
- 12:46 21 апреля Кличко: за работу с больными коронавирусом, врачи получили по 30-50 тыс. грн
- 12:29 21 апреля На Буковине с подозрением на коронавирус умерли двое братьев 19 и 25 лет
- 12:08 21 апреля Как противодействуют коронавирусу в ВСУ
- 13:16 21 апреля Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 14:18 17 апреля Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
- 12:00 18 апреля Председатель Ровенской ОГА получил "билет на войну"
- 14:38 17 апреля В Житомирской области крестьяне сожгли несколько деревень, когда жгли мусор на кладбище
- 09:59 15 апреля Большинство украинцев считают, что президент должен уволить Ермака
- 19:06 14 апреля Стало известно, когда в столице запустят общественный транспорт
Херсонская область: скандальная Пасха Мангера
21 апреля 2020, 12:00
Минус миллиард: Туристическая отрасль Львова подсчитывает убытки от карантина
20 апреля 2020, 12:00
Стебать-копать! Где и как пригорает у мэров и губернаторов? – НеПогода
18 апреля 2020, 11:04
Нех@й шастать! или Как заработать на карантине? – НеПогода
10 апреля 2020, 17:23
Когда закончится карантин, и кого Филатов зароет в могилы? – НеПогода
03 апреля 2020, 20:45
Пинчук Виктор
Куратор Днепропетровской области по борьбе с COVID-19
Александр Ярославский
Куратор Харьковской области по борьбе с COVID-19
Игорь Палица
Куратор Волынской области по борьбе с COVID-19