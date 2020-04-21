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21 апреля 2020, 09:01 15

Киев вернулся в рейтинг городов с самым грязным воздухом

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21 апреля 2020, 09:01 15
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По состоянию на утро 21 апреля качество воздуха в украинской столице ухудшилась
Фото: flickr
По состоянию на утро 21 апреля качество воздуха в украинской столице ухудшилась

Сейчас впереди Киева только 3 города, где воздух еще грязнее.

Об этом свидетельствуют данные портала мирового рейтинга индекса качества воздуха QIAir, передает RegioNews.

Индекс загрязнения воздуха в столице составляет 150, а такой уровень воздуха вредит здоровью человека.

Впереди Киева находятся Чиангмай (Таиланд), Эль-Кувейт (Кувейт) и Ханой (Вьетнам).

Напомним, 16 апреля из-за пожара в Житомирской области и Зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС, Киев накрыло пылевое облако и наблюдался серьезный уровень загрязнения воздуха.


смог экология Киев Киевская область загрязнение Чернобыль
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