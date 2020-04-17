Смог у Києві: МОЗ радить зачинити вікна і робити вологе прибирання

Міністерство охорони здоров'я порекомендувало жителям Києва та столичного регіону намагатися не виходити на вулицю, а також обов'язково позачиняти всі вікна і робити вологе прибирання

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Міністерство охорони здоров'я порекомендувало жителям Києва та столичного регіону намагатися не виходити на вулицю, а також обов'язково позачиняти всі вікна і робити вологе прибирання

Про це під час брифінгу розповів Міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає RegioNews.

Він зазначив, що радіаційний фон у Києві в нормі, і радіологічної загрози не несе, але порадив пити багато рідини.

Є декілька порад на рахунок смогу, адже дим в повітрі може викликати головний біль, утруднене дихання, кашель. МОЗ радить якомога більше часу проводити вдома, не виходити на вулицю, пити більше рідини, не відкривати вікна, проводити частіше вологе прибирання, особливо для людей з серцево-судинними захворюваннями, - сказав він.

Як повідомляє МОЗ у Facebook, у Києві та Київській області утворився смог через горіння сухостою, цей дим може спричинити головний біль, кашель, труднощі з диханням, подразнення очей, запалення слизової оболонки носа та гортані, а також низку захворювань та алергій.

Тим часом, за даними порталу світового рейтингу індексу якості повітря QIAir, Київ знову очолює рейтинг міст світу із найбільш забрудненим повітрям.

Станом на 11 годину ранку 17 березня при нормі в 50 показник Києва становить 338 (о 8 годині ранку було 163), слідом за ним іде китайське місто Чунцін із рівнем забрудненості повітря 158 пунктів.

Нагадаємо, в Зоні відчуження навколо Чорнобильської АЕС продовжують гасити пожежі на території Корогодського, Котовського, Дитятківського та Денисовецького лісництв.