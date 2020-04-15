Кличко прокоментував затримання Поворозника

Мер Києва Віталій Кличко прокоментував затримання першого заступника голови КМДА Миколу Поворозника за отримання хабарів

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Мер Києва Віталій Кличко прокоментував затримання першого заступника голови КМДА Миколу Поворозника за отримання хабарів

Відповідну заяву Кличко озвучив під час брифінгу 15 квітня, передає RegioNews.

За його словами, якщо чиновник винен, то він має відповідати за законом. Кличко запевнив, що його головний принцип - нульова толерантність до корупції та справедливість, тому він нікого не покривав і не збирається покривати.

"Я завжди говорив і попереджаю всіх чиновників: якщо слабкі до грошей і не розумієте своєї відповідальності, - краще тут не працювати", - сказав Кличко.

Він закликав правоохоронців відкритого і публічного розслідування цю справу, а також додав, що так як Поворозник є чиновником високого рангу, цю справу має розслідувати НАБУ.

"Я звертаюся до НАБУ оперативно розслідувати цю справу і дати відповіді на питання, що хвилюють суспільство. Хтось повинен сісти – або корумпований чиновник, або ті – хто фабрикував цю справу", - сказав Кличко.

Нагадаємо, 14 квітня співробітники СБУ затримали першого заступника голови КМДА Миколу Поворозника, який нібито через посередника вимагав хабар в розмірі $ 125 тис від представника компанії-забудовника.