В Києві за добу виявили ще 56 хворих коронавірусом

У вівторок, 14 квітня у столиці нараховується 551 випадок коронавірусної хвороби COVID-19, упродовж доби виявили 56 нових випадків інфікування

Фото: Telegram

У вівторок, 14 квітня у столиці нараховується 551 випадок коронавірусної хвороби COVID-19, упродовж доби виявили 56 нових випадків інфікування

Про це в Telegram повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає RegioNews.

За його словами, захворіли 26 жінок віком від 26 до 74 років, 24 чоловіка віком від 21 до 82 років та 6 дітей віком від 3 до 7 років.

Одна людина померла. 11 пацієнтів були госпіталізовані, решта перебувають на самоізоляції.

За добу найбільше хворих виявили у Дарницькому районі (18). За ним іде Деснянський (9) і Печерський (7).

У Оболонському районі захворіло 5 осіб, по 4 нових хворих виявили у Шевченкiвському та Дніпровському районах, троє - у Голосіївському, і по 2 випадки коронавірусу зафіксували в Солом’янському, Святошинському та Подільському районах.

Кличко зазначив, що за результатами роботи медичних бригад у Києво-Печерській лаврі, було проведено обстеження 230 служителів і 68 студентів духовної семінарії.

Кличко запевняє, що серед них хворих не виявили. Він також повідомив, що двох із них госпіталізували, ще один відмовився від госпіталізації.

За словами мера міста, Поліція і Нацгвардія контролюють входи і виходи з території лаври, там встановили 4 пости.

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10 квітня повідомлялось, що за весь час епідемії коронавірусу COVID-19 в Україні захворювання діагностували у 334 медичних працівників.

Станом на 14 квітня в Україні нараховується 3372 хворих коронавірусом, за минулу добу виявили 270 нових випадків захворювання COVID-19.