В Києві за добу виявили ще 56 хворих коронавірусом
Про це в Telegram повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає RegioNews.
За його словами, захворіли 26 жінок віком від 26 до 74 років, 24 чоловіка віком від 21 до 82 років та 6 дітей віком від 3 до 7 років.
Одна людина померла. 11 пацієнтів були госпіталізовані, решта перебувають на самоізоляції.
За добу найбільше хворих виявили у Дарницькому районі (18). За ним іде Деснянський (9) і Печерський (7).
У Оболонському районі захворіло 5 осіб, по 4 нових хворих виявили у Шевченкiвському та Дніпровському районах, троє - у Голосіївському, і по 2 випадки коронавірусу зафіксували в Солом’янському, Святошинському та Подільському районах.
Кличко зазначив, що за результатами роботи медичних бригад у Києво-Печерській лаврі, було проведено обстеження 230 служителів і 68 студентів духовної семінарії.
Кличко запевняє, що серед них хворих не виявили. Він також повідомив, що двох із них госпіталізували, ще один відмовився від госпіталізації.
За словами мера міста, Поліція і Нацгвардія контролюють входи і виходи з території лаври, там встановили 4 пости.
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10 квітня повідомлялось, що за весь час епідемії коронавірусу COVID-19 в Україні захворювання діагностували у 334 медичних працівників.
Станом на 14 квітня в Україні нараховується 3372 хворих коронавірусом, за минулу добу виявили 270 нових випадків захворювання COVID-19.
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