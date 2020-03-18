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18 березня 2020, 09:12 19

Тільки в масках: "Київпастранс" підказав, як пересуватися Києвом без метро

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18 березня 2020, 09:12 19
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КП "Київпастранс" продовжуватиме перевозки пасажирів і оприлюднив інформацію про маршрути наземного пасажирського транспорту, які дублюють гілки метро
КП "Київпастранс" продовжуватиме перевозки пасажирів і оприлюднив інформацію про маршрути наземного пасажирського транспорту, які дублюють гілки метро

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прес-службу підприємства.

При цьому "Київпастранс" нагадав, що з 18 березня пасажири допускатимуться у транспорт лише у захисних медичних масках.

Так, станція метро "Академмістечко" – станція метро "Лісова":

Автобусні маршрути: №№2, 24, 46, 62, 114, 115, 118
Тролейбусні маршрути №№5,7, 43,50
Трамвайні маршрути №№1, 3, 14, 15, 18
Маршрутне таксі №228

Станція метро "Червоний хутір" – станція метро "Сирець":

Автобусні маршрути: №№51, 63, 45, 91
Тролейбусні маршрути: №№5, 7, 16, 19, 19Д, 43, 23, 19, 27А, 30, 30к
Трамвайні маршрути: №№14, 15, 18
Маршрутне таксі: №№220, 516, 155, 166, 500

Станція метро "Героїв Дніпра" – станція метро "Теремки":

Автобусні маршрути: №№ 19, 51, 62, 73, 72, 119
Тролейбусні маршрути: №№ 11,12, 42Д, 43, 45
Трамвайні маршрути: №№ 11, 12, 16, 17, 19
Маршрутне таксі: № 155, 166, 500

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Нагадаємо, 17 березня з 23:00 київський метрополітен припинив перевезення пасажирів. У "Київпастрансі" закликали виконувати правила карантину у Києві, і не перевищувати дозволену кількість людей в громадському транспорті.

Станом на 17 березня в Україні лабораторно підтверджено 14 випадків COVID-19, з них 2 летальних.

11 березня Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня. В Києві заборонили масові заходи, вчитись будуть дистанційно, а пробне ЗНО хочуть перенести.

16 березня в Україну перестали пускати іноземців і закрили близько сотні пунктів пропуску, а з 17 березня Україна закриває пасажирське авіасполучення через пандемію коронавірусу у світі.

З 17 березня "Укрзалізниця" припиняє міжнародне пасажирське сполучення до кінця періоду загальнонаціонального карантину в Україні.


метро карантин транспорт Київпастранс
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