У "Борисполі" сів літак з Італії з хворими пасажирами

Ввечері 12 березня в аеропорт "Бориспіль" прилетів літак з Мілана, в якому були хворі іноземці і які збивали собі температуру за допомогою "Терафлю"

Фото: скрін з відео

Ввечері 12 березня в аеропорт "Бориспіль" прилетів літак з Мілана, в якому були хворі іноземці і які збивали собі температуру за допомогою "Терафлю"

Як передає RegioNews, про це повідомив один із пасажирів літака Антон Гура на своїй сторінці у Facebook.

"Сидимо в Борисполі, чекаємо медичну службу для скринінгу. Більше половини (літака, – ред.) єгиптян, які хворі, які вживали "Терафлю", і просили стюартів дати їм ще "Терафлю", тому що їм було зле. Вони всі загасили собі температуру… Оці всі люди реально кашляли, коли сідали в літак", – розповів він.

Також Гура додав, що італійці саджають всіх на літаки, аби вони швидше залишали країну.

"Ми простояли дві години на злітній смузі, бо нам постійно когось додавали (людей у літак, – ред)", – уточнив він.

Він зазначив, що, мовляв, аби не "підняли кіпіш", то цих пасажирів відпустили б. А так трьох осіб забрали до лікарні. Всі вони - з Каїру, летіли додому з пересадкою. Водночас Гура стверджував, що у решти пасажирів літака на виході не перевіряли температуру.

Пізніше заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив в ефірі програми "Право на владу", що температурний скрінінг проводився всім пасажирам, а в трьох з них, госпіталізованих до Олександрівської лікарні в Києві, коронавірусу не виявили.

"Троє людей, які були доставлені з борта літака в Олександрівську лікарню, здорові, в них немає коронавірусної інфекції. Це підтверджено лабораторними дослідженнями", – сказав Ляшко.

"Всім на борту літака з Мілана був проведений температурний скрінінг. Те, що санітарна бригада не перевіряла температуру в пасажирів з літака МАУ, який прилетів до Києва з Мілана та мав на борту кількох хворих, неправда", - сказав він і закликав "не сіяти паніку".

"Лікарям сьогодні, напевно, найскладніше. Буде не легше. І давайте ми будемо їх підтримувати, а не шукати десь якусь прогалину", – зазначив Ляшко.

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Нагадаємо, станом на 12 березня в Україні зафіксовано вже три випадки захворювання на коронавірусну інфекцію - у чоловіка в Чернівцях (перший випадок коронавірусу), у жінки пенсійного віку з Житомирської області та чоловіка з Чернівецької області, дружина якого повернулася з Італії.

11 березня Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня. В Києві заборонили масові заходи, вчитись будуть дистанційно, а пробне ЗНО хочуть перенести.

З 11 березня посилений контроль введений на контрольно-пропускних пунктах на Донбасі через загрозу коронавірусу.