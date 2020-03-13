У "Борисполі" сів літак з Італії з хворими пасажирами
Як передає RegioNews, про це повідомив один із пасажирів літака Антон Гура на своїй сторінці у Facebook.
"Сидимо в Борисполі, чекаємо медичну службу для скринінгу. Більше половини (літака, – ред.) єгиптян, які хворі, які вживали "Терафлю", і просили стюартів дати їм ще "Терафлю", тому що їм було зле. Вони всі загасили собі температуру… Оці всі люди реально кашляли, коли сідали в літак", – розповів він.
Також Гура додав, що італійці саджають всіх на літаки, аби вони швидше залишали країну.
"Ми простояли дві години на злітній смузі, бо нам постійно когось додавали (людей у літак, – ред)", – уточнив він.
Він зазначив, що, мовляв, аби не "підняли кіпіш", то цих пасажирів відпустили б. А так трьох осіб забрали до лікарні. Всі вони - з Каїру, летіли додому з пересадкою. Водночас Гура стверджував, що у решти пасажирів літака на виході не перевіряли температуру.
Пізніше заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив в ефірі програми "Право на владу", що температурний скрінінг проводився всім пасажирам, а в трьох з них, госпіталізованих до Олександрівської лікарні в Києві, коронавірусу не виявили.
"Троє людей, які були доставлені з борта літака в Олександрівську лікарню, здорові, в них немає коронавірусної інфекції. Це підтверджено лабораторними дослідженнями", – сказав Ляшко.
"Всім на борту літака з Мілана був проведений температурний скрінінг. Те, що санітарна бригада не перевіряла температуру в пасажирів з літака МАУ, який прилетів до Києва з Мілана та мав на борту кількох хворих, неправда", - сказав він і закликав "не сіяти паніку".
"Лікарям сьогодні, напевно, найскладніше. Буде не легше. І давайте ми будемо їх підтримувати, а не шукати десь якусь прогалину", – зазначив Ляшко.
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