12:00  13 марта
В оккупированной Горловке 12 случаев коронавируса – Аваков
13:48  13 марта
Зеленский сменил состав СНБО
13:01  13 марта
Ермак и Козак договорились о создании консультативного совета с представителями ОРДЛО
UA | RU
UA | RU
13 марта 2020, 09:30 73

В "Борисполе" сел самолет из Италии с больными пассажирами

Читайте також
українською мовою
13 марта 2020, 09:30 73
Читайте також українською мовою
Вечером 12 марта в аэропорт "Борисполь" прилетел самолет из Милана, в котором были больные иностранцы и которые сбивали себе температуру с помощью "Терафлю"
Фото: скрин с видео
Вечером 12 марта в аэропорт "Борисполь" прилетел самолет из Милана, в котором были больные иностранцы и которые сбивали себе температуру с помощью "Терафлю"

Как передает RegioNews, об этом сообщил один из пассажиров самолета Антон Гура на своей странице в Facebook.

"Сидим в Борисполе, ждем медицинскую службу для скрининга. Более половины (самолета, - ред.) египтяне, больные, которые употребляли "Терафлю", и просили стюардов дать им еще "Терафлю", потому что им было плохо. Они все потушили себе температуру ... Эти все люди реально кашляли, когда садились в самолет", - рассказал он.

Также Гура добавил, что итальянцы сажают всех на самолеты, чтобы они быстрее покидали страну.

"Мы простояли два часа на взлетной полосе, потому что нам постоянно кого-то добавляли (людей в самолет, - ред)", - уточнил он.

Он отметил, что, мол, если бы не "подняли кипиш", то этих пассажиров отпустили бы. А так трех человек забрали в больницу. Все они - из Каира, летели домой с пересадкой. В то же время Гура утверждал, что у остальных пассажиров самолета на выходе не проверяли температуру.

Позже заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил в эфире программы "Право на владу", что температурный скрининг проводился всем пассажирам, а у трех из них, госпитализированных в Александровскую больницу в Киеве, коронавирус не обнаружили.

"Три человека, которые были доставлены с борта самолета в Александровскую больницу, здоровые, у них нет коронавирусной инфекции. Это подтверждено лабораторными исследованиями", - сказал Ляшко.

"Всем на борту самолета из Милана был проведен температурный скрининг. То, что санитарная бригада не проверяла температуру у пассажиров с самолета МАУ, прилетевшего в Киев из Милана и имел на борту нескольких больных, неправда", - сказал он и призвал "не сеять панику".

"Врачам сегодня, наверное, самое сложное. Будет не легче. И давайте мы будем их поддерживать, а не искать где-то какой-то пробел", - отметил Ляшко.

Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)

Напомним, по состоянию на 12 марта в Украине зафиксировали уже три случая заболевания коронавирусной инфекцией - у мужчины в Черновцах (первый случай коронавируса), у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и мужчины из Черновицкой области, жена которого вернулась из Италии.

11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля. В Киеве запретили массовые мероприятия, учиться будут дистанционно, а пробное ВНО хотят перенести.

С 11 марта усиленный контроль введен на контрольно-пропускных пунктах на Донбассе из-за угрозы коронавируса.


Коронавирус самолет Италия Милан Борисполь
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
13 марта 2020, 13:05
Коронавирус: Киев идет на карантин
11 марта 2020, 11:47
Только в одной стране Евросоюза нет больных коронавирусом
08 марта 2020, 15:50
Гончарук записал видеообращение к украинцам и улетел на отдых
07 марта 2020, 18:02
Коронавирус: Кабмин ввел карантин в Украине
11 марта 2020, 13:11
Нашлась страна, которая примет пассажиров многострадального лайнера
08 марта 2020, 16:45
Последние Популярные
Виктор Таран
Вадим Денисенко
Юрий Гаврилечко
Все блоги »
"Слуга народа" Гайдай приблизился как никогда к полному управлению Северодонецком
13 марта 2020, 10:05
Запутался в многоходовке. Как Ермак "женит" Зеленского с Пушилиным и Пасечником
12 марта 2020, 19:47
Все публикации »
Ответы на вопросы о коронавирусе. Доктор Комаровский
12 марта 2020, 20:09
ЗеКабмин. Весенняя пересадка – Спецвыпуск "НеПогоды"
05 марта 2020, 21:00
Королевскую изгоняют, а "слугам народа" охлаждают пыл, – НеПогода
04 марта 2020, 17:50
Все видео »
Кучер Алексей
Председатель Харьковской областной государственной администрации
Габинет Дмитрий
Председатель Хмельницкой областной государственной администрации
Коваль Виталий
Председатель Ривненской областной государственной администрации
Все досье »