В "Борисполе" сел самолет из Италии с больными пассажирами

Вечером 12 марта в аэропорт "Борисполь" прилетел самолет из Милана, в котором были больные иностранцы и которые сбивали себе температуру с помощью "Терафлю"

Фото: скрин с видео

Вечером 12 марта в аэропорт "Борисполь" прилетел самолет из Милана, в котором были больные иностранцы и которые сбивали себе температуру с помощью "Терафлю"

Как передает RegioNews, об этом сообщил один из пассажиров самолета Антон Гура на своей странице в Facebook.

"Сидим в Борисполе, ждем медицинскую службу для скрининга. Более половины (самолета, - ред.) египтяне, больные, которые употребляли "Терафлю", и просили стюардов дать им еще "Терафлю", потому что им было плохо. Они все потушили себе температуру ... Эти все люди реально кашляли, когда садились в самолет", - рассказал он.

Также Гура добавил, что итальянцы сажают всех на самолеты, чтобы они быстрее покидали страну.

"Мы простояли два часа на взлетной полосе, потому что нам постоянно кого-то добавляли (людей в самолет, - ред)", - уточнил он.

Он отметил, что, мол, если бы не "подняли кипиш", то этих пассажиров отпустили бы. А так трех человек забрали в больницу. Все они - из Каира, летели домой с пересадкой. В то же время Гура утверждал, что у остальных пассажиров самолета на выходе не проверяли температуру.

Позже заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил в эфире программы "Право на владу", что температурный скрининг проводился всем пассажирам, а у трех из них, госпитализированных в Александровскую больницу в Киеве, коронавирус не обнаружили.

"Три человека, которые были доставлены с борта самолета в Александровскую больницу, здоровые, у них нет коронавирусной инфекции. Это подтверждено лабораторными исследованиями", - сказал Ляшко.

"Всем на борту самолета из Милана был проведен температурный скрининг. То, что санитарная бригада не проверяла температуру у пассажиров с самолета МАУ, прилетевшего в Киев из Милана и имел на борту нескольких больных, неправда", - сказал он и призвал "не сеять панику".

"Врачам сегодня, наверное, самое сложное. Будет не легче. И давайте мы будем их поддерживать, а не искать где-то какой-то пробел", - отметил Ляшко.

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Напомним, по состоянию на 12 марта в Украине зафиксировали уже три случая заболевания коронавирусной инфекцией - у мужчины в Черновцах (первый случай коронавируса), у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и мужчины из Черновицкой области, жена которого вернулась из Италии.

11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля. В Киеве запретили массовые мероприятия, учиться будут дистанционно, а пробное ВНО хотят перенести.

С 11 марта усиленный контроль введен на контрольно-пропускных пунктах на Донбассе из-за угрозы коронавируса.