У Києві є більше тисячі тестів на коронавірус - Кличко
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Facebook, передає RegioNews.
"Друзі! Буквально годину тому в Київ надійшли швидкі тести на діагностування коронавірусу, які замовило місто. Поки їх 1200, до кінця цього тижня має бути 5 тисяч.", - написав Кличко.
Він зазначив, що тест-системи розповсюдять по 7 визначених базових лікарнях для прийому хворих з підозрою на коронавірус.
"Обладнання ж для експрес-тестування в аеропортах повинне надійти в столицю до кінця цього тижня. Ми встановимо його в аеропорту ім. Сікорського та "Борисполі", - розповів Кличко.
Мер Києва запевнив, що столиця вживає всіх можливих превентивних заходів для упередження можливого розповсюдження вірусу Covid-19.
Нагадаємо, станом на 10 березня коронавірус виявлений у всіх країнах ЄС, в Китаї пішов на спад.
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