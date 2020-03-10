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10 березня 2020, 19:56 19

У Києві є більше тисячі тестів на коронавірус - Кличко

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10 березня 2020, 19:56 19
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До Києва надійшли 1,2 тис. експрес-тестів на діагностування коронавірусної інфекції
Фото: facebook
До Києва надійшли 1,2 тис. експрес-тестів на діагностування коронавірусної інфекції

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Facebook, передає RegioNews.

"Друзі! Буквально годину тому в Київ надійшли швидкі тести на діагностування коронавірусу, які замовило місто. Поки їх 1200, до кінця цього тижня має бути 5 тисяч.", - написав Кличко.

Він зазначив, що тест-системи розповсюдять по 7 визначених базових лікарнях для прийому хворих з підозрою на коронавірус.

"Обладнання ж для експрес-тестування в аеропортах повинне надійти в столицю до кінця цього тижня. Ми встановимо його в аеропорту ім. Сікорського та "Борисполі", - розповів Кличко.

Мер Києва запевнив, що столиця вживає всіх можливих превентивних заходів для упередження можливого розповсюдження вірусу Covid-19.

Нагадаємо, станом на 10 березня коронавірус виявлений у всіх країнах ЄС, в Китаї пішов на спад.


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