16 січня 2026, 07:56

На Київщині сталася потрійна ДТП: є постраждалий

16 січня 2026, 07:56
Фото: поліція
ДТП сталася 14 січня близько 10:30 на трасі сполученням Бориспіль – Дніпро, поблизу села Дівички Бориспільського району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Встановлено, що 59-річна водійка BMW не врахувала складні дорожні умови та не обрала безпечну швидкість. На слизькій дорозі її машину занесло та викинуло на зустрічну смугу.

В результаті автівка BMW зіткнулася з двома зустрічними машинами: спочатку з Volkswagen Passat під керуванням 30-річного чоловіка, а після цього – з Volkswagen Polo, за кермом якого був 38-річний водій.

На Київщині сталася потрійна ДТП: є постраждалий

Внаслідок ДТП водій Volkswagen Passat отримав травми, його доставили до лікарні.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження.

На Київщині сталася потрійна ДТП

Нагадаємо, вдень 13 січня на Хмельниччині легковик врізався в автовоз на зустрічній. Загинув чоловік та семирічна дитина.

