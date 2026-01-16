На Київщині сталася потрійна ДТП

Фото: поліція

ДТП сталася 14 січня близько 10:30 на трасі сполученням Бориспіль – Дніпро, поблизу села Дівички Бориспільського району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Встановлено, що 59-річна водійка BMW не врахувала складні дорожні умови та не обрала безпечну швидкість. На слизькій дорозі її машину занесло та викинуло на зустрічну смугу.

В результаті автівка BMW зіткнулася з двома зустрічними машинами: спочатку з Volkswagen Passat під керуванням 30-річного чоловіка, а після цього – з Volkswagen Polo, за кермом якого був 38-річний водій.

Внаслідок ДТП водій Volkswagen Passat отримав травми, його доставили до лікарні.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження.

