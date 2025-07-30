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30 липня 2025, 06:40

На Хмельниччині підлітки впали з електросамоката: 16-річна дівчина дістала перелом черепа

30 липня 2025, 06:40
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фото: Нацполіція
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Інцидент трапився 28 липня на вулиці Шевченка у Кам’янці-Подільському. Неповнолітню госпіталізували до медичного закладу

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Хмельницькій області, передає RegioNews.

За даними слідства, 14-річна водійка електросамоката VEVI не впоралася з керуванням — близько 15:15 відбулося падіння. Через удар 16-річна пасажирка самоката дістала тяжкі травми. У дівчини діагностували струс головного мозку, відкриту черепно-мозкову травму, а також переломи основи кісток черепа та ключиці.

"Потерпілу госпіталізували до нейрохірургічного відділення Кам’янець-Подільської міської лікарні", — йдеться в повідомленні.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Наразі тривають слідчі дії.

Нагадаємо, раніше у Рівному на пенсіонера наїхав невідомий на самокаті. Внаслідок удару чоловік отримав тяжку травму — перелом черепа.

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