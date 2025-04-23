У Рівному пенсіонер отримав тяжкі травми через наїзд самоката

фото: Національна поліція

Днями у Рівному на вулиці Драгоманова невідомий на електросамокаті здійснив наїзд на 78-річного місцевого жителя

Про це повідомили в поліції області, передає RegioNews.

Зазначається, що внаслідок удару чоловік отримав тяжку травму – перелом черепа. Його госпіталізували до лікарні. Водій після інциденту зник із місця події.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 291 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки на транспорті, що спричинило тяжкі наслідки.

Правоохоронці звертаються до свідків події або всіх, хто має будь-яку інформацію про особу керманича самоката, телефонувати 102.

Нагадаємо, водій електросамоката, який на смерть збив людину у Києві, отримав умовне покарання.