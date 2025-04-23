У Рівному пенсіонер отримав тяжкі травми через наїзд самоката
Днями у Рівному на вулиці Драгоманова невідомий на електросамокаті здійснив наїзд на 78-річного місцевого жителя
Про це повідомили в поліції області, передає RegioNews.
Зазначається, що внаслідок удару чоловік отримав тяжку травму – перелом черепа. Його госпіталізували до лікарні. Водій після інциденту зник із місця події.
Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 291 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки на транспорті, що спричинило тяжкі наслідки.
Правоохоронці звертаються до свідків події або всіх, хто має будь-яку інформацію про особу керманича самоката, телефонувати 102.
Нагадаємо, водій електросамоката, який на смерть збив людину у Києві, отримав умовне покарання.
18 квітня 2025
Підручник історії з "автором"-журналістом. Нове слово в українській освіті чи деградація галузі?
Міністерство освіти при нинішньому очільнику не встигає вибиратися з одного скандалу в інший. Новим приводом поговорити став підручник з історії України для 11 класу
16 квітня 2025
Робота не для всіх: як в Україні "душать" потенціал покоління 50+
Українці старше 50 років частіше за інших стикаються з труднощами працевлаштування. Попри досвід та знання, цій категорії громадян ринок часто пропонує некваліфіковану роботу з низькою зарплатою — нед...
15 квітня 2025
Сумська трагедія. Чого прагнула досягти Росія, і навіщо Трамп грає на боці Кремля
Росія робить усе можливе, щоби зірвати майбутнє перемир’я, але намагається зробити це руками України. Та, попри чергову скандальну заяву президента США Дональда Трампа, цей план у росіян, схоже, прова...
11 квітня 2025
Соціологія проти Мін’Єд. Чому українців за кордоном не зацікавили ініціативи Олексія Чернишова
На діяльності Міністерства національної єдності, за великим рахунком, можна ставити хрест. Міністерство з пафосною (цілком в стилі неймінгу нинішньої влади) назвою, створене минулого року, констатувал...
Сумщина під обстрілами: 86 вибухів у шести громадах за добу
23 квітня 2025, 08:56На Донеччині окупанти вбили ще чотирьох людей, семеро поранені
23 квітня 2025, 08:45У Марганці росіяни атакували БпЛА автобус, який віз людей на роботу: 9 загиблих, 30 поранених
23 квітня 2025, 08:33На Київщині у водоймі виявили тіло людини
23 квітня 2025, 08:20Удар ФАБом по Запоріжжю: кількість поранених зросла до 40
23 квітня 2025, 08:15Росіяни дроном "Молнія" атакували багатоповерхівку в Харкові
23 квітня 2025, 08:09Через обстріли Дніпропетровщини постраждали двоє людей
23 квітня 2025, 07:59Україна створює мережу Центрів національного спротиву
23 квітня 2025, 07:58Атака БпЛА на Харків: зруйновані будівлі, спалахнули пожежі
23 квітня 2025, 07:47Росія вивела в Чорне море кораблі, споряджені крилатими ракетами "Калібр"
23 квітня 2025, 07:40
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Підручник історії з "автором"-журналістом. Нове слово в українській освіті чи деградація галузі?
Робота не для всіх: як в Україні "душать" потенціал покоління 50+
Всі блоги »